Parceria inédita garantirá o Pavilhão do Oceano durante a COP 30 em Belém; saiba mais

A 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025, contará com um Pavilhão do Oceano, para debater sobre preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (13.11), durante a assinatura de um memorando de entendimento entre o governador Helder Barbalho e representantes do Instituto Oceanográfico de Woods Hole (WHOI), na COP 29, que está sendo realizada em Baku, no Azerbaijão.

Conforme informações divulgadas pelo governo do Pará, o Pavilhão do Oceano servirá como uma plataforma, localizada na Zona Azul da COP 30, para destacar o papel crítico do oceano no enfrentamento das mudanças climáticas. O espaço também servirá para promover a pesquisa oceânica e facilitar parcerias globais para a governança sustentável do oceano.

A Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) é uma instituição de pesquisa e educação sem fins lucrativos localizada em Woods Hole, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Para Helder Barbalho, a parceria inédita com o Instituto vai permitir avanços para preservação do oceano amazônico, a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. “É uma parceria importante para cuidarmos da floresta, mas também para cuidarmos do oceano. Neste momento, é uma oportunidade muito importante para avançamos em pesquisas e para implementamos ações para cuidar do oceano na Amazônia”, declarou.

Diretor-Presidente do WHOI, Peter Menocal afirmou que os integrantes do Instituto estão "muito empolgados" para visitar o Pará e avançar nos trabalhos. "Agora, o próximo passo é dialogarmos com outras instituições parceiras que querem se juntar ao Ocean Pavilion para a COP 30. Então, estamos ansiosos para ter uma celebração muito maior no Brasil”, declarou.

Durante a assinatura do acordo, Igor Normando, deputado estadual e prefeito eleito de Belém, que estará à frente da gestão da capital paraense durante a COP 30, destacou o legado que ficará para cidade. “Primeiro, por ser na Amazônia, coração e pulmão do mundo, e também porque estamos nos preparando de forma estrutural para receber o evento e que esse legado possa seguir por gerações”, disse.

Pelo documento assinado, a WHOI, em parceria com o o governo do estado, vai colaborar para garantir que a pesquisa oceanográfica local e global seja destacada. Está prevista a participação de uma série de programas e eventos dentro Pavilhão, incluindo apresentações principais, painéis de discussão e sessões de networking.

Ainda conforme as informações divulgadas pelo governo, as atividades devem focar na conservação dos oceanos, soluções climáticas baseadas no oceano e nas áreas de adaptação e mitigação e ciência marinha. Também há a expectativa da participação de chefes de estado e governo, cientistas, líderes, formuladores de políticas e representantes de comunidades indígenas e locais.