Pará busca primeira concessão para restauração florestal na COP 29

O Pará está em busca da primeira concessão privada para o restauro florestal da Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu. O território está localizado entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira e é um dos maiores alvos de desmatamento da Amazônia. O assunto está sendo tratado pelo governador do estado, Helder Barbalho, durante a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 29), evento realizado em Baku, no Azerbaijão.

Em entrevista ao vivo para o Bom Dia Pará, nesta terça-feira (12), o governador explicou que a atuação da comitiva paraense no evento mundial busca dar continuidade na consolidação do protagonismo local dentro da agenda ambiental. Por isso, firmar parceria para o restauro da APA é fundamental dentro dos objetivos do estado. “Essa área teve, parte dela, grilada. O Pará conseguiu na Justiça recuperar a área e já cumpriu a retomada do território. Agora, fazemos concessão para chamar a iniciativa privada para fazer o restauro”, disse Barbalho.

Com a recuperação, a expectativa é que a venda do carbono oriundo do território e o manejo florestal nele sejam uma realidade para quem realizar os investimentos. Helder também destacou os esforços para fortalecer a bioeconomia no bioma e as iniciativas do governo para preparar Belém, sede da próxima COP, para receber o encontro. “Faremos diversos acordos e memorando para fortalecer a bioeconomia e para fortalecer as estratégias de ciências, tecnologia e informação”.

“O que nós estamos discutindo é fazer com que a floresta tenha valor. Não é correto que o mundo olhe para a Amazônia e nos diga: ‘Protejam a floresta’, mas eles não pagam para que possamos proteger a floresta", defende o governador do Pará.

"Quando eu falo sobre mercado de carbono, a Europa e os Estados Unidos, essa região aqui [Baku], que tem no petróleo a sua economia, emitem gases do efeito estufa que hoje resultam nos problemas climáticos. Não é a Amazônia que faz com que o clima esteja desregulado, é a economia desses países”, completa Helder.

COP 30

O governador do Pará também falou sobre os debates a respeito da COP 30, que será realizada em Belém em 2025. “A COP ser na Amazônia gera muita expectativa. O time do governo está em imersão reunindo com as Nações Unidas, reunindo com a atual presidência da COP no Azerbaijão, já que haverá uma troca de presidência para o Brasil no final do evento, para que possamos estar sintonizados nos desafios e para que Belém possa fazer um belo evento”, concluiu.