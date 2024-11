Com a ascensão do Remo, região Norte volta a ter três representantes na Série B do Brasileirão

Pela primeira vez em 19 anos, a Série B vai contar com três clubes do Norte do Brasil em uma mesma edição. Com o acesso do Remo já confirmado e a garantia de permanência para Paysandu e o Amazonas-AM, a região volta a ter três representantes, desde a edição de 2006, quando Remo e Paysandu competiram ao lado do São Raimundo-AM.

Atualmente, o Paysandu vivia um drama para escapar do rebaixamento, mas a vitória sobre o Brusque, na última segunda-feira (11), deixou o time na 13ª posição, com 46 pontos e matematicamente garantido em 2025, a duas rodadas do fim. Já o Amazonas-AM se encontra em uma posição mais segura, ocupando a 11ª colocação com 48 pontos. A média de pontos para garantir a permanência na Série B é de 45.

19 anos atrás, o Remo terminou a sua última na Segundona em 12º lugar com 46 pontos e garantiu a permanência, enquanto o Paysandu foi rebaixado na 17ª posição, com 44 pontos. O São Raimundo-AM teve o pior desempenho entre os clubes nortistas e acabou caindo para a Série C, com 43 pontos, ocupando a vice-lanterna.

Ao longo da história, a dupla Re-Pa marcou presença na segunda divisão, mas ambos experimentaram graves crises, que os afastaram por algumas temporadas, enquanto que, nos últimos anos, o Amazonas Futebol Clube começou a ganhar destaque e agora contribui para aumentar a visibilidade da região. Fundado em 2019, o Amazonas FC ascendeu rapidamente, subindo da Série D em 2022 para a Série B em 2024, e no ano passado conquistou o título da Série C.

A presença de três clubes do Norte na Série B de 2025 será um marco importante para a região, refletindo o crescimento de equipes tradicionais, como Paysandu e Remo, e o surgimento de novos clubes, como o Amazonas FC. Assim, a temporada promete ser uma das mais interessantes para o futebol nortista.