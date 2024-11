Com promoção, Paysandu anuncia venda de ingressos para último jogo do ano no Mangueirão

O Paysandu já garantiu a permanência na Série B em 2025, no entanto, a equipe bicolor ainda tem duas partidas pela frente antes de encerrar a temporada 2024. E, para celebrar a ‘conquista’ com a torcida, o Papão convocou a Fiel para comparecer ao último jogo do ano, em casa, contra o Vila Nova, e já iniciou a venda de ingressos com promoção.

A partida, válida pela 38ª e última rodada da Segundona em 2024, vai ocorrer no Mangueirão, no dia 24 de novembro, com horário a ser divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os ingressos, no primeiro lote promocional, estão custando R$ 30 (lado A) e R$ 40 (lado B) para as arquibancadas, e R$ 80 (lado A) e R$ 100 (lado B) para as cadeiras.

Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente nas Lojas Lobo, ou virtualmente no site Ingressosa.com. A data de retirada de gratuidades garantidas por lei devem ser divulgadas pelo clube em breve. Vale lembrar que, sócios-torcedores possuem condições especiais para compra, e estudantes têm direito à meia-entrada, assim como idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças até 11 anos.

O Papão garantiu a permanência na Série B na última segunda-feira (11/11), após vencer o Brusque-SC por 1 a 0, com gol de Esli Garcia. Antes da partida contra o Vila Nova, o Bicola visita o Novorizontino, pela 37ª rodada. Atualmente a equipe bicolor está na 13ª posição da tabela, com 46 pontos.