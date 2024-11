Presidente eleito do Paysandu, Aguilera fala de obras na Curuzu, novo CEO e saída de João Veira

O futuro presidente do Paysandu, Roger Aguilera, que estará à frente do clube paraense de 2025 a 2027, concedeu uma entrevista à Rádio Liberal+ na manhã desta segunda-feira (11). Durante a conversa, Roger detalhou suas expectativas para a próxima temporada e confirmou que o volante João Vieira não deve fazer parte do elenco no próximo ano.

“O João Vieira tem contrato até o final do ano, mas acredito que ele não ficará. Provavelmente, já assinou um pré-contrato com outro clube. No entanto, essa não é uma questão apenas do atleta; a esposa dele não quer mais morar em Belém. Se a família tomou essa decisão, o que posso fazer?”, comentou Roger.

Situação de Esli Garcia e foco no mercado sul-americano

Além de João Vieira, o presidente eleito falou sobre o atacante Esli Garcia, artilheiro do Paysandu na Série B e peça-chave na luta pela permanência na competição.

“Esli é jogador do Paysandu, mas, para renovar, será necessário desembolsar 300 mil dólares, valor que inclui taxas para o empresário e o próprio atleta. Esses custos precisarão ser cobertos por ele”, explicou.

Roger também revelou seu plano de priorizar contratações no mercado sul-americano, com ênfase em jogadores argentinos. Ele citou o atacante Borasi como exemplo de que atletas mais experientes podem ter um desempenho superior ao de jogadores mais jovens no Brasil.

“Na Argentina, muitos atletas com 37 ou 38 anos apresentam um rendimento equivalente, ou até superior ao de jogadores mais novos daqui. Quero focar nesse mercado, que tem um nível de competitividade maior. Quando um jogador argentino vem para cá, ele vem com o objetivo claro de vencer”, argumentou.

Reformas no Estádio da Curuzu

Entre as principais propostas de Roger está a reforma do gramado do Estádio da Curuzu. Devido às obras, o Paysandu pode ter que mandar os primeiros jogos de 2025 no Mangueirão. A previsão é que o estádio esteja disponível novamente apenas em março ou abril.

“Pretendo realizar a troca do gramado da Curuzu. Talvez não possamos jogar os primeiros jogos do ano lá. Nosso campo já tem mais de 10 anos e, honestamente, é talvez o pior da Série B”, afirmou.

Além da troca do gramado, o presidente eleito planeja ampliar a capacidade do "Vovô da Cidade". Entre as melhorias propostas estão a expansão da arquibancada lateral do Chaco, o aumento no número de camarotes, a relocação da cabine de imprensa, reforma dos banheiros e melhorias na acessibilidade.

“Quero expandir a lateral do Chaco e aumentar os camarotes. Pretendo transferir a cabine de imprensa para o lado das cadeiras, além de reformar os banheiros e melhorar os acessos. Vou tratar tudo isso com muita atenção”, garantiu.

Reestruturação administrativa e transição de gestão

Roger também falou sobre a transição da gestão de Maurício Ettinger e revelou que sua primeira contratação será uma mulher para o cargo de CEO, que anteriormente trabalhou no governo. Embora não tenha divulgado o nome da profissional, ele destacou a importância dessa mudança na estrutura do clube.

“Já estamos em processo de transição. Contratamos uma mulher para ser CEO, com experiência no governo. O Paysandu tem mais de 100 contratos previstos para o ano que vem, e precisamos analisá-los com cuidado”, destacou.

Permanência é prioridade

Quanto ao elenco de 2025, Roger preferiu manter discrição. Ele afirmou que só revelará detalhes sobre saídas e chegadas de jogadores após garantir a permanência do Paysandu na Série B.

“Primeiro, preciso garantir a permanência na Série B. Depois disso, pensaremos nos próximos passos”, disse.

A três pontos da permanência

Atualmente, o Paysandu ocupa a 13ª posição, com 43 pontos. A equipe está cinco pontos acima da zona de rebaixamento, cujo primeiro ocupante é a Ponte Preta. Na última rodada, o Papão venceu a Ponte Preta por 2 a 1, de virada, em Campinas.

Agora, o desafio é contra o Brusque. Uma vitória garantirá ao Paysandu a permanência na Série B em 2025.