Seleção Brasileira em Belém: Fã do Manchester City, paraense aguarda autógrafo de Ederson no hotel

A movimentação em frente ao Hotel Grand Mercure, localizado na Avenida Nazaré, continua intensa, com muitos torcedores ansiosos pela chegada dos jogadores da Seleção Brasileira. Entre eles está o jovem Guilherme Cervantes, de 20 anos, que aguarda a chegada do goleiro Ederson, do Manchester City.

Guilherme, torcedor do Manchester City, expressou sua ansiedade em conhecer o goleiro. Ele também mencionou sua admiração por outros grandes jogadores do clube inglês, como Sergio Agüero e o ex-goleiro Joe Hart.

"Eu vim principalmente para ver o Ederson, pois sou um grande fã do Manchester City. Desde pequeno, acompanho o time, desde a época do Agüero e do John Hart. Agora estou ansioso para conhecer o Ederson", disse Guilherme.

VEJA MAIS

Ederson iniciará hoje, junto com o restante do elenco da Seleção Brasileira, a preparação para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treino está marcado para as 17h no Estádio Mangueirão.

O primeiro jogo da Seleção será contra a Venezuela, no dia 14 de novembro, seguido por um confronto contra o Uruguai em Salvador, no dia 19 de novembro. A expectativa é alta entre os torcedores que esperam ver seus ídolos em ação.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador de OLiberal.com).