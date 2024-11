Fã mirim recebe autógrafos de jogadores da Seleção Brasileira e faz 'Bola de Ouro' para Vini Jr

O pequeno Gabriel Ferraz, de 11 anos, teve a oportunidade de receber autógrafos de alguns jogadores da Seleção Brasileira que chegaram ao Hotel Grand Mercure nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (11). Entre as assinaturas que ele conseguiu estão as de Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo; Gerson, do Flamengo; Weverton e Estevão, do Palmeiras; André, do Wolverhampton; e Bento, do Al-Nassr.

Além disso, Gabriel está na expectativa para encontrar com Vinícius Júnior. O pequeno torcedor preparou uma singela homenagem que deseja entregar ao craque brasileiro: uma bola de ouro feita de papel. O jogador deve chegar ao hotel por volta das 10h30 desta segunda.

O pequeno Gabriel tem apenas 11 anos e, neste "11 do 11", conheceu boa parte dos atletas da seleção. (Igor Mota/O Liberal)

VEJA MAIS

A equipe inicia hoje, as 17h, no estádio Mangueirão, a preparação para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, enfrentando a Venezuela e o Uruguai. O primeiro jogo da Seleção Brasileira será contra a Venezuela, marcado para o dia 14 de novembro, seguido por um confronto contra o Uruguai em Salvador, no dia 19 de novembro.

Esta é a segunda passagem da Seleção Brasileira por Belém em pouco mais de um ano. A última vez foi na estreia da equipe nas Eliminatórias, em setembro de 2023. Na ocasião, o Brasil, sob o comando de Fernando Diniz, venceu a Bolívia por 5 a 1. A escolha de Belém para a preparação se deu pela logística favorável.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador de OLiberal.com).