Primeiros jogadores da Seleção Brasileira já estão em Belém; saiba quem são

A Seleção Brasileira começa nesta segunda-feira (11) sua preparação em Belém para os próximos dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Venezuela e Uruguai. E os primeiros convocados já estão na capital paraense, que são os jogadores Luiz Henrique e Igor Jesus, ambos do Botafogo (RJ). O técnico Dorival Jr. também já está em Belém, ele chegou há dois dias na cidade.

De acordo com informações obtidas no local onde a Seleção ficará hospedada em Belém, um funcionário do hotel confirmou que dois jogadores já estavam no local, chegando ainda na madrugada desta segunda-feira (11).

Na noite de domingo, por volta das 21h53 da noite, Luiz Henrique e Igor Jesus foram vistos no aeroporto do Rio de Janeiro, rumo a Belém para se apresentarem ao técnico Dorival Jr., que também já se encontra em Belém, há dois dias.

*Lucas Quirino (estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)