Seleção Brasileira terá três dias de treinos em Belém antes de enfrentar Venezuela e Uruguai; veja

A seleção brasileira chega ao Pará neste domingo (10) para realizar sua última fase de treinos antes de enfrentar a Venezuela, em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo, marcado para quinta-feira (14). O primeiro treino comandado por Dorival Júnior será na segunda-feira (11), no estádio Mangueirão, em Belém (PA), onde a equipe permanece concentrada até quarta-feira (13).

Os treinos estão programados para os dias 11, 12 e 13, após o que a equipe embarca em um voo fretado de menos de três horas para o destino da partida. A capital paraense foi escolhida pela comissão técnica, que também considerou Manaus e São Paulo, mas optou por Belém pela logística favorável. Foi lá, inclusive, que a seleção venceu a Bolívia por 5 a 1 em setembro de 2023. O detalhe desfavorável ao torcedor paraense é que os treinos terão apenas 15 minutos de abertura, mas somente para a imprensa que acompanha a preparação, portanto, não haverá presença de torcida durante os trabalhos.

"Escolhemos Belém para esta preparação por vários motivos. Primeiro, pela proximidade com Maturín, que fica a cerca de 2h45 de voo daqui, enquanto as outras opções no Brasil exigiriam voos bem mais longos. Além disso, o Estádio Mangueirão oferece ótimas condições de treino, especialmente no gramado", afirmou Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas, em entrevista ao site da CBF.

Após concluir os treinos, a delegação brasileira viaja para a Venezuela, onde enfrentará a seleção local no Monumental de Maturín na quinta-feira (14), às 18h. Na sequência, o Brasil encara o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 19, às 21h45, pela 12ª rodada das Eliminatórias.

Atualmente, a seleção brasileira ocupa o quarto lugar na classificação, atrás do Uruguai (16 pontos), Colômbia (19 pontos) e da líder Argentina (22 pontos). Os próximos confrontos, contra Venezuela e Uruguai, encerram a temporada atual, com o Brasil voltando aos gramados apenas em 23 de março, para enfrentar a Colômbia, em local ainda a ser definido.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)