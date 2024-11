Seleção brasileira em Belém: treinos ‘abertos’ não devem ter presença do público; entenda

A Seleção Brasileira de futebol desembarca em Belém no próximo domingo (10/11), para realizar treinos antes da disputa das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2027, contra a Venezuela. Em programação, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os treinos, que começam na segunda-feira (11/11), devem ter 15 minutos de “portas abertas”, no entanto, isto não garante o acesso do público.

Isso porque, o momento aberto do treino deve ser somente para acesso exclusivo da imprensa, que estará acompanhando a preparação da equipe brasileira. Até o momento, não há informações de treinos abertos para o público geral.

Além dos treinos, coletivas de imprensa devem ser realizadas na terça-feira (12/11) e quarta-feira (13/11) no hotel Grand Mercure, onde jogadores e comissão técnica estarão hospedados.

Após o período em Belém, a Seleção brasileira viaja para a Venezuela, onde enfrenta a seleção rival na próxima quinta-feira (14/11). A capital paraense foi a escolhida para sediar os treinamentos por conta da logística, são cerca de 3h de avião até o local da partida.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (11/11)

Treino às 17h (aberto 15 minutos para a imprensa)

Terça-feira (12/11)

Entrevista coletiva às 13h - Grand Mercure Hotel (Belém)

Treino às 17h (aberto 15 minutos para a imprensa)

Quarta-feira (13/11)

Treino às 9h30

Entrevista coletiva às 11h15 - no Mangueirão (aberto 15 minutos para a imprensa