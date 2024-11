CBF divulga programação da Seleção Brasileira para preparação em Belém; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta quinta-feira (7) a programação da Seleção Brasileira durante a passagem por Belém. A equipe irá fazer três dias de treinamentos na capital paraense antes de embarcar para enfrentar a Venezuela, em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. De acordo com a agenda, o primeiro treino do time brasileiro será na segunda-feira (11), às 17h, sem acesso para o público.

A CBF não divulgou a data e nem o horário que os jogadores da Seleção chegarão em Belém, mas a expectativa é que eles possam chegar na madrugada de domingo (10) para segunda. Além da segunda, terá treino na terça-feira (12), às 17h, e na quarta-feira (13), às 9h30.

Tudo os três dias de treino, apenas 15 minutos será aberto para imprensa. Além disso, na terça e quarta-feira terá duas coletivas de imprensas. Os jogadores ficaram hospedados em um hotel localizado na Avenida Nazaré e todos os treinamentos serão realizados no Mangueirão.

Esta é a segunda vez que a Seleção Brasileira vem à Belém em um ano. Em setembro de 2023, o Brasil fez sua estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo no Mangueirão. Contra a Bolívia, o time venceu com uma goleada de 5 a 1.

Desta vez, o foco é a preparação. Após os treinos, o elenco vai para a Venezuela, onde enfrenta a equipe venezuelana no dia 14 de novembro, em Maturin. A capital paraense foi a escolhida para sediar os treinamentos por conta da logística, são cerca de 3h de avião até o local da partida.

Após o duelo contra a Venezuela, o Brasil vai encarar o Uruguai no dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira a programação completa

Segunda-feira (11)

Treino às 17h (aberto 15 minutos)

Terça-feira (12)

Entrevista coletiva às 13h - Grand Mercure Hotel (Belém)

Treino às 17h (aberto 15 minutos)

Quarta-feira (13)

Treino às 9h30

Entrevista coletiva às 11h15 - no Mangueirão (aberto 15 minutos)