Neymar não vem a Belém e deve retornar à Seleção Brasileira somente em 2025, diz site

A volta do atacante Neymar à Seleção Brasileira foi adiada. Ela poderia ocorrer em Belém, nos treinos da equipe, para os jogos contra a Venezuela e também contra o Uruguai. Em conversas entre o jogador e comissão técnica da Seleção, ficou definido que o retorno de Neymar pelo Brasil ocorrerá somente na temporada 2025. A informação é do site "GE Rio de Janeiro".

O retorno de Neymar com a camisa Amarelinha foi adiado para que o jogador possa atingir sua melhor forma física. Se tudo ocorrer como esperado, Neymar volta à Seleção Brasileira para os confrontos diante da Argentina e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa, em jogos marcados para o mês de março.

O processo de recuperação de Neymar foi monitorado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, pois ele rompeu o ligamento cruzado anterior, em jogo contra o Uruguai, em 2023. O atleta ficou mais de um ano sem jogar e retornou aos gramado neste mês de outubro, pelo seu clube, o Al Hilal, da Arábia Saudita. A intenção é que ele ganha ritmo de jogo e mais confiança para aí, sim, ser uma das opções do técnico Dorival Júnior, na Seleção Brasileira.

Neymar já marcou no Mangueirão

A última vez em que Neymar esteve em Belém foi setembro de 2023, em jogo contra a Bolívia, na estreia da Seleção nas Eliminatórias. O Brasil era comandado pelo técnico Fernando Diniz e venceu a equipe boliviana por 5 a 1, no Mangueirão, com gols de Raphinha, Rodrygo (duas vezes) e Neymar (duas vezes).

Neymar comemorando gol em Belém, pelas Eliminatórias da Copa (Igor Mota / O Liberal)

Neymar era cotado para aparecer na lista de convocados da Seleção Brasileira, para os jogos contra a Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Uma possível volta do jogador, poderia ocorrer justamente em Belém, local definido pela CBF, para que a Seleção Brasileira se reúna e treine, visando o jogo contra a Venezuela. Jogadores, membros da comissão técnica, além do staff e a cúpula da CBF, desembarcam em Belém no dia 10 e ficam na capital paraense até o dia 13, quando viajam para Venezuela.

Convocação

A convocação do técnico Dorival Júnior está marcada para a próxima sexta-feira (1º), às 15h (Horário de Brasília). No dia 14 de novembro o Brasil pega a Venezuela, em Maturí, às 17h. A equipe brasileira volta a jogar pelas Eliminatórias no dia 19, dessa vez em Salvador (BA), contra o Uruguai, às 21h45, na Arena Fonte Nova.