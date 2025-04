Daniel reconhece desempenho abaixo, mas valoriza vitória e fala em tempo: 'Margem para evoluir'

O Remo venceu, mas não convenceu! De dominante na primeira etapa, o Leão foi completamente envolvido pela Tuna no segundo tempo. Na coletiva pós-jogo, o técnico azulino, Daniel Paulista, explicou o motivo da queda de rendimento na parte final do jogo, ressaltou que sua equipe também foi perigosa nos contra-ataques e frisou que é preciso ter mais tempo de trabalho, além, claro, de valorizar a vitória.

Nem tudo foi ruim

Para Daniel Paulista, apesar da partida ruim, foi possível extrair pontos positivos. “Eu acho que o primeiro tempo nosso foi muito bom. Concordo que no segundo tempo a gente diminuiu a intensidade dentro do jogo, acho que nós perdemos a questão do confronto principalmente no meio-campo e nas laterais. Mas o Remo nunca deixou de ser perigoso nos contra-ataques, onde conseguiu criar boas situações, teve bola na trave e que poderíamos ter matado o jogo, ter tido uma tranquilidade maior. O importante é que foi mais uma vitória, foi mais um passo dado rumo ao objetivo”, ressaltou.

É preciso ter mais tempo

Recém-chegado ao Baenão, com apenas duas partidas no comando técnico azulino, Daniel Paulista destacou que precisa de mais tempo para a evolução do time. “A gente precisa de tempo, precisa de trabalho. Nós jogamos quarta e três dias após, outro jogo. Então não se tem tempo para fazer tudo. Nós tentamos alterar performance da equipe. Tivemos um primeiro dominante. No segundo tempo sentimos a intensidade de jogo, o ritmo caiu e o adversário cresceu. Como eu disse na outra coletiva, nós temos margem para evoluir, ser mais regular dentro dos jogos, nós oscilamos hoje”, finalizou.