Após 28 anos, Globo não irá transmitir o Campeonato Brasileiro da Série B, diz jornalista

O Grupo Globo não adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Série B 2025 e após 28 anos não irá exibir as partidas da competição em suas plataformas. Consequentemente, os jogos de Remo e Paysandu não serão televisionados pela emissora nesta temporada. A informação foi confirmada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.

Segundo o jornalista, a falta de gigantes nacionais na competição e o recente acordo para a transmissão da Série A, foram os fatores cruciais que pesaram para a Globo não renovar o contrato de transmissão. A Disney+ está próxima de fechar um acordo para transmitir todos os jogos da Série B via streaming, enquanto a ESPN exibirá partidas na TV por assinatura. Além disso, a RedeTV! deve transmitir uma partida por rodada em TV aberta.

VEJA MAIS

As negociações continuam em andamento e devem ser concluídas antes da primeira rodada da competição, que começa nesta sexta-feira (04), às 20h, no Estádio Mangueirão, com a partida entre Paysandu e Athletico-PR. As negociações dos direitos de transmissão da Série B estão sendo conduzidas conjuntamente pela Libra e pela Liga Forte União (LFU), que reúnem a maioria dos clubes da segunda divisão.

A LFU é a principal entidade envolvida na Série B, com 18 dos 20 clubes participantes. Os clubes da LFU incluem Amazonas-AM, América-MG, Avaí-SC, Botafogo-SP, Chapecoense-SC, Coritiba-PR, CRB, Goiás-GO, Novorizontino-SP, Operário-PR, Vila Nova-GO, Atlético-GO, Ferroviária-SP, Criciúma-SC, Cuiabá-MT, Athletico-PR e Athletic-MG. A Libra, por outro lado, tem apenas dois clubes na Série B: Paysandu e Remo.