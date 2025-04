Com pouco mais de 5 mil pagantes, Paysandu tem prejuízo na semifinal do Parazão; veja números

Paysandu e Águia de Marabá terminaram a semifinal do Parazão com um prejuízo financeiro. No Mangueirão, na noite da última terça-feira (1º), o duelo, que valia vaga para a final do estadual, teve pouca adesão por parte do público e levou pouco mais de 9.900 torcedores ao estádio.

Conforme dados do boletim financeiro do jogo, foram 9.931 torcedores presentes no Mangueirão para acompanhar a partida entre o Bicola e o Azulão. Destes, 5.460 foram pagantes e outros 4.471, gratuidades.

Com isso, os clubes conseguiram arrecadar R$ 119.350,00. Contudo, para a realização da partida, foi preciso desembolsar R$ 140.515,30 em despesas. Assim, no final, o jogo teve um déficit de R$ 21.165,30, que, dividido entre as duas equipes, dá R$ 10.582,65 para cada.

Apesar de ser um jogo decisivo, é possível que a torcida bicolor tenha se guardado para a próxima sexta-feira (4), quando o time estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o dia do duelo pode ter influenciado no público.

Para este jogo, o Paysandu vendeu ingressos com valores a partir de R$ 20 para mulheres. Além disso, o clube disponibilizou um lote promocional, com entradas de R$ 40. No preço normal, a arquibancada custou R$ 50, enquanto a cadeira teve o valor de R$ 100.

Dentro de campo, o Paysandu foi superior ao Águia de Marabá e venceu por 3 a 1, com gols de Nicolas, Rossi e Benítez para o Bicola, e Kukri fez o do Azulão. Com isso, o Papão vai para mais uma final do Parazão e segue vivo na busca pelo 51º título do estadual. O adversário da final sairá do confronto entre o Remo e a Tuna, que ocorre nesta quarta-feira (2), também no Mangueirão, às 20h.

O próximo confronto do Paysandu é na Série B. O time enfrenta o Athletico-PR, no Mangueirão, na sexta-feira (4), às 21h. Já o Azulão vai disputar a Copa Grão-Pará, onde brigará por uma vaga na Copa do Brasil de 2026.