Finalista mais uma vez, Luizinho valoriza classificação do Paysandu: 'Parece fácil, mas nunca é'

O Paysandu venceu o Águia por 3 a 1 e se classificou para a final do Parazão 2025. Na coletiva pós-jogo, o técnico bicolor, Luizinho Lopes, comemorou a classificação, ressaltou que o clube chegou em mais uma final neste 1º semestre e falou sobre a sequência de jogos, com a Série B batendo na porta.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Gratidão e merecimento

Muitos dizem que é obrigação de um grande clube chegar na final de um campeonato estadual. Ciente disso, Luizinho Lopes, lembra que nem tudo que parece fácil, realmente é fácil. “Agradecer pela vitória. A gratidão é muito importante para merecermos grandes coisas. O Paysandu no início da temporada vai fazer três finais. Fez a Grão-Pará, vai fazer a Copa Verde e vai fazer o estadual. Para quem chega, parece fácil, mas nunca é, o estadual prega muitas peças. Nós temos muitos exemplos. O Paysandu chega porque é um clube, grande, gigante, com uma torcida presente e que fez investimento”, afirmou o treinador.

Picos de energia

Nas últimas partidas, o Paysandu tem marcado os gols logo no começo do jogo, mostrando um ritmo muito forte, mas um tempo depois, naturalmente o ritmo cai. De acordo com Luizinho, ter picos de energia é fundamental. “A sequência de jogos é insana. Chega uma hora que baixa a energia naturalmente. Em alguns momentos, eu até falei internamente, que eu preciso dessa liberdade para me expressar, que às vezes eu não vou fazer troca porque o jogador está mal tecnicamente, às vezes é porque baixou um pouco a energia e quem entra eleva a energia, troca a marcha e muda a rotina do jogo. É importante a gente ter essa estratégia de iniciar forte o primeiro tempo, aí nas trocas termina forte o segundo, ter esses picos e não fazer o jogo em uma rotina só. É nesses momentos que conseguimos determinar a partida”, frisou.

Agora é Série B

Antes das finais do Parazão e da Copa Verde, o Paysandu estreará na Série B nesta sexta-feira (20), diante do Athlético-PR. Para Luizinho Lopes, como não poderia ser diferente, a prioridade é pensar na segundona. “Agora é trocar essa chave agora, focar na estreia da Série B e depois pensar no estadual, além da Copa Verde”, finalizou.