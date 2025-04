FPF divulga análise do VAR em lance de possível pênalti do Paysandu contra o Águia de Marabá; veja

O Paysandu venceu o Águia de Marabá por 3 a 1 na noite da última terça-feira (1º), no Mangueirão. Os gols da partida foram marcados pelos atacantes Nicolas, Rossi e Benítez, para o Bicola, e Kukri fez o do Azulão. Apesar da classificação do Papão ter sido o destaque, o jogo terminou com uma leve polêmica envolvendo a não marcação de um possível pênalti para a equipe marabaense. Após a partida, a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou imagens e o áudio da análise do VAR no lance.

A jogada ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 2 a 1 para o Bicola. No lance, o atacante Érico Júnior recebe a bola pela lateral dentro da grande área e, antes de conseguir seguir com a tentativa, Leandro Vilela chega com o carrinho e derruba o atleta do Azulão.

Dentro de campo, o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva não marcou a penalidade, mas o VAR analisou o lance. Contudo, nada foi marcado. A justificativa foi de que se tratava de uma jogada normal. Além disso, segundo a análise da arbitragem, o jogador do Azulão escorregou e caiu junto com o defensor do Paysandu.

Érico ainda se levanta e segue com a jogada até ser interceptado novamente pela zaga do Bicola.

"Os dois estão disputando a bola, o atacante [do Águia] pisa o pé no chão e acaba escorregando, junto com o defensor. Para mim, lance normal. Concorda?", analisa o VAR. "Lance checado, está tudo ok, segue decisão de campo", concluiu.

Dentro de campo, não houve fortes reclamações por parte do Águia de Marabá. No entanto, nas redes sociais, o lance foi bastante questionado e muitos torcedores apontaram pênalti no lance.

"A explicação mais absurda que eu já vi nos últimos tempos", comentou um internauta. "Disputando a bola..., o cara nem tocou na bola", apontou outro. "Uma ignorância de pênalti", afirmou um torcedor.

print águia de marabá x paysandu Reprodução / Instagram / FPF Reprodução / Instagram / FPF

Apesar disso, após a jogada, o duelo seguiu normalmente e o Paysandu conseguiu ampliar o placar com um gol de Benítez e venceu a partida, selando a classificação para a final do Campeonato Paraense.