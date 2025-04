Série B: Paysandu anuncia início das vendas de ingressos para a estreia contra o Atletico Paranaense

Depois de conquistar a classificação para a final do Parazão 2025, o Paysandu Sport Club foca agora no Campeonato Brasileiro da Série B. O time bicolor vai estrear na próxima sexta-feira (4), às 21h, no Estádio Mangueirão, contra o Athletico-PR.

Os ingressos já estão à venda pela internet, clique aqui e garanta o seu. Haverá um lote promocional de arquibancadas a R$ 40 – posteriormente custará R$ 50 – e cadeiras por R$ 100 – depois passará a custar R$ 120. Já as mulheres vão pagar R$ 25 nas entradas de arquibancada.

Os bilhetes podem ser encontrados nas oito lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém, além da unidade localizada no município de Castanhal, região nordeste paraense. Confira abaixo o serviço de jogo completo:

VALORES:

- ARQUIBANCADA – R$ 40 (lote promocional)

- ARQUIBANCADA – R$ 50

- ARQUIBANCADA FEMININA – R$ 25

- ARQUIBANCADA MEIA – R$ 20

- ARQUIBANCADA SÓCIO PROPRIETÁRIO – R$ 20

- CADEIRA – R$ 100 (lote promocional)

- CADEIRA – R$ 120

- CADEIRA MEIA – R$ 50

- CADEIRA B SÓCIO PROPRIETÁRIO – R$ 50

TAXA DE VENDA NO CRÉDITO: 10%

TAXA DE VENDA NO DÉBITO: 5%

Postos de Venda

LOJA LOBO CURUZU/SEDE SOCIAL/CASTANHAL

- De quarta a sexta-feira, das 9h às 18h.

LOJA LOBO BOULEVARD/PARQUE SHOPPING/BOSQUE GRÃO-PARÁ/METRÓPOLE/PÁTIO BELÉM/CASTANHEIRA

- De quarta a quinta-feira, das 10h às 22h;

- Sexta-feira, das 10h às 20h.

ESTÁDIO MANGUEIRÃO - BILHETERIAS PORTÃO B2

- Somente no dia da partida, a partir das 13h.

PORTÕES DE ACESSO

- O acesso ao Estádio do Mangueirão será liberado às 18h, três horas antes do início da partida.

- Portões B1, B2 e B4 - arquibancada, cadeira, meia e gratuidade

- Portão B3 - Sócio Payxão Prime Residencial

- Portão A 1 - visitante

ENTREGA DE MEIAS E GRATUIDADES

- Data e local de retirada de meias: quinta-feira (3), das 9h às 18h, no Estádio Banpará Curuzu.

- Data e local de retirada das gratuidades: quinta-feira (3), das 10h às 18h, no Estádio Banpará Curuzu.