Remo e Tuna disputam vaga na grande final do Parazão; onde assistir, horário e escalações

O clássico entre Remo e Tuna Luso Brasileira promete agitar a semifinal do Campeonato Paraense 2025 na noite de hoje. As equipes da capital paraense se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Assim como nas quartas de final, o duelo é em jogo único e define quem avança à grande final do torneio estadual, ainda sem data definida.

Essa é a quarta vez consecutiva que os times se encontram na semifinal do Parazão e o Leão chega como favorito. No último confronto entre ambos, pela primeira fase, o Remo levou a melhor e venceu de forma tranquila por 3 a 0, com gols de Vizeu, Pedro Rocha e Adaílton. Agora, a Tuna espera fazer um jogo mais equilibrado, afinando seu ferrolho defensivo e apostando nos contra-ataques para surpreender o Leão.

Como chegam as equipes

O Remo teve a melhor campanha da primeira fase, liderando com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, no entanto, as duas eliminações sofridas na Copa Verde e na Copa do Brasil fizeram a torcida ficar na bronca com o time. Nas quartas de final, quando o técnico Daniel Paulista estreou no comando do Leão, o Remo passou pelo Santa Rosa com tranquilidade e deu bons sinais de que pode evoluir.

O técnico azulino deve manter a base da equipe titular, mas ainda tem dúvidas nas laterais e no ataque. Kadu, que ficou no banco no último jogo para Alvariño jogar improvisado na lateral direita, pode entrar jogando. Na esquerda, Sávio e o paraguaio Alan Rodriguez disputam a vaga, com ligeira vantagem para Sávio.

No ataque remista, Vizeu e Ytalo disputam uma vaga para ver quem joga ao lado de Pedro Rocha, atacante que parece ter conquistado a confiança de Daniel nos treinamentos, principalmente na intertemporada realizada em Barcarena.

Já a Tuna chega desgastada fisicamente após uma classificação suada contra o Castanhal, nos pênaltis, após um eletrizante 3 a 3 no tempo normal. Mesmo assim, o técnico Ignácio Neto deve manter a equipe que atuou contra o Japiim, mas pode contar com reforços recentes no elenco para fortalecer o time na busca pela vaga na final.

O meia Feijão, que fez sua estreia nas quartas de final, agradou a comissão técnica e deve ser o articulador cruzmaltino, enquanto Jayme e Ronaldy disputam por um vaga para jogar ao lado de Edgo, principal esperança de gols da Águia do Souza. Caso a partida termine empatada, a decisão irá para as penalidades.

Ficha Técnica:

Remo x Tuna Luso – Semifinal do Parazão 2025

Data: 02/04/2025

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (CBF)

Assistentes: Ederson Brito e Acácio Menezes(CBF)

Quarto árbitro: Klever Lobo (CBF)

VAR: Alexandre Expedito

Prováveis escalações

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; Ivan Alvariño (Kadu), Reynaldo, Klaus, Sávio (Alan Rodriguez), Caio Vinícius; Jaderson, Dodô e Janderson; Pedro Rocha e Ytalo (Felipe Vizeu); Técnico: Daniel Paulista

Provável escalação do Tuna Luso: Lucão; George, Dedé, Marlon e Wesley; Kauê, Tiago Bagagem, Lucas Paranhos, Feijão; Jayme (Ronaldy), Edgo; Técnico: Ignácio Neto