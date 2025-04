Dodô fala sobre seriedade para encarar o jogo contra a Tuna: 'Matar ou morrer'

O meia Dodô falou sobre o jogo da semifinal do Campeonato Paraense que será disputado entre Remo e Tuna nesta quarta-feira (2), às 20h, no Estádio Mangueirão. O atleta foi direto ao explicar que, a partir de agora, é "matar ou morrer", enfatizando que o time precisa encarar o desafio com mais seriedade.

"Jogo de mata-mata é sempre diferente, um jogo só, então é matar ou morrer. Então, acho que estamos bastante focados. Conversamos ontem bastante e temos essa atenção de que, no mata-mata, não podemos dar bobeira mais. Vamos concentrados para passar para a final", disse o jogador.

VEJA MAIS

Dodô reforçou que o time irá fazer de tudo para evitar o que aconteceu nas últimas vezes que o Leão foi eliminado das Copas Verde e do Brasil. Ele destacou que todo o elenco está focado para enfrentar a Tuna e vê esse confronto como uma "virada de chave". A eliminação nas competições anteriores serviu como um aprendizado para o time, que agora busca uma atitude diferente.

"Infelizmente, saímos das duas Copas, o que não era nosso objetivo. Ficamos muito chateados com isso e nos cobramos internamente em relação a isso, pois não podemos vacilar. Temos um jogo de mata-mata agora, na mesma situação da Copa Verde e da Copa do Brasil. Temos em mente que não podemos dar mole, que isso já é passado, e viramos a chave em relação a isso", afirmou.

O meia azulino finalizou destacando que avançar para a final do estadual será crucial para elevar a moral do elenco, além de servir como um gás extra para enfrentar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa no próximo domingo (06).

"Sabemos da importância de ir para a final, já pegar uma confiança para começar a Série B bem e confiantes. Então, temos isso em mente: o que passou já foi, é passado. Agora, nesse mata-mata, vamos classificar, e é assim que seguimos em busca dos nossos objetivos", concluiu.

Agenda

Remo e Tuna se enfrentam na próxima quarta-feira (2), às 20h, no Mangueirão. O duelo vale vaga na grande final do Parazão. A partida terá cobertura e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.