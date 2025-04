Em reunião, Remo apresenta projeto para o CT de Outeiro; confira os detalhes

Após sofrer com a falta de local adequado para treinar em Belém, o Remo apresentou um projeto para a construção do Centro de Treinamento do clube, que ficará localizado em Outeiro, distrito de Belém. A maquete do CT foi apresentada pela diretoria de patrimônio durante reunião com o Conselho Deliberativo da equipe (Condel), na última segunda-feira (31).

O projeto prevê construções em uma área de 98 mil m². A obra será realizada em quatro partes, sendo a primeira direcionada para o futebol profissional, que requer mais urgência. Ao todo, serão 20 espaços nesta primeira fase, que incluem campo principal e auxiliar, vestiários para atletas e arbitragem, sala de descanso, áreas administrativas, sala para comissão técnica, academia, imprensa, além do departamento médico do clube e outros.

Conforme informações divulgadas pelo clube, esta primeira etapa deve custar cerca de R$ 8 milhões. Com isso, nos próximos meses, o Remo elaborará planos para firmar parcerias e viabilizar a obra.

"A gente entende que é um projeto macro, grande. Não é um projeto que vai ser entregue da noite para o dia, por isso dividimos em fases, justamente para tornar o CT viável", afirmou o diretor de patrimônio do Leão Azul, Giovanne Mafra, que também é arquiteto e urbanista.

Projeto inclui alojamentos para o profissional e base (Reprodução / YouTube / Remo)

"Nos próximos dois meses, estamos fechando o projeto de capacitação. Já estamos conversando com algumas empresas que têm interesse em associar o naming rights ao CT, e isso nos possibilitará uma boa renda para iniciar as obras. Além disso, juntamente com o marketing do clube e a diretoria, estamos montando um programa no qual contaremos com a ajuda da nossa torcida", detalhou o diretor.

Já na segunda fase do projeto, está prevista a construção de 24 apartamentos para jogadores. Os quartos terão capacidade para receber até dois atletas. Na terceira etapa, o objetivo é montar todo o departamento de base azulino, com um campo society, de areia, arquibancada, academia, área administrativa, alojamento, entre outros.

Entrada do CT (Reprodução / YouTube / Remo)

Por fim, na última fase, o clube pretende construir mais quatro campos. Com o projeto, o Remo firma o compromisso de seguir com as obras no CT, que estavam sem avanço significativo nos últimos anos, e dá uma resposta ao torcedor sobre a questão.

Ainda não há previsão de quando as obras serão iniciadas, visto que o time ainda está em processo de captação de recursos para viabilizar a construção.

"O foco agora é fechar um programa institucional para buscarmos empresas e firmarmos uma parceria sólida, para que possamos tirar esse projeto do papel e torná-lo real", concluiu Giovanne Mafra.