Torcedores do Remo protestam contra diretoria: 'Time de centavos'

Um grupo de cerca de 10 torcedores do Remo realizou um protesto em frente ao hotel Sagres, na avenida José Malcher, em Belém. No local acontecia uma reunião do Condel (Conselho da Diretoria do Remo), onde foram discutidos temas como a situação financeira do clube e outros pontos cruciais para o futuro do time. A manifestação acontece um dia após a classificação remista para semifinal do Parazão, após vencer o Santa Rosa por 2 a 0.

A principal crítica do grupo de torcedores estava direcionada ao elenco e à diretoria do clube, que vêm enfrentando cobranças desde as eliminações na Copa Verde e na Copa do Brasil. Em uma das faixas exibidas durante o ato, era possível ler a frase "Elenco de milhões, time de centavos". Outra faixa exibia a mensagem “Paraense é obrigação".

Os torcedores exigem mudanças e resultados mais consistentes nas próximas etapas da temporada, principalmente no Brasileirão, que inicia no próximo fim de semana e onde o Remo encara a Ferroviária, em São Paulo.

Na reunião, as contas do parecer do Conselho Fiscal remista em relação ao segundo e terceiro quadrimestre de 2024 foram aprovadas pela maioria dos conselheiros, beneméritos e grandes beneméritos do clube.