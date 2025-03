Vai ficar? CEO do Remo explica situação dentro do clube: 'Avaliação'

Na última semana, o CEO do Remo, André Alves, foi assunto nas redes sociais. Muito se especulou sobre a saída do executivo do cargo. Contudo, em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+, antes da partida entre o Leão Azul e o Santa Rosa, pelas quartas de final do Parazão, o CEO falou sobre o assunto e explicou sua situação na equipe azulina.

Conforme a declaração de André Alves, tanto o clube quanto ele estão em processo de avaliação. O executivo detalhou que neste mês de março vai apresentar um relatório à diretoria do time, que irá definir os próximos passos de ambas as partes.

"O meu contrato vai até dezembro, mas tem uma janela em março, na qual faço uma avaliação do meu trabalho e do trabalho do Remo. Preciso ouvir o clube para saber como estão as coisas, se estão indo como ele pensou, e a gente faz essa avaliação. Existe uma cláusula no contrato para isso, e vamos nos sentar esta semana para conversar", explicou André Alves.

"A gente tem sempre uma relação muito amistosa, o presidente e eu. Eu vim para cá sabendo o que tinha que fazer. Tudo o que faço é alinhado com a diretoria. O meu papel é esse: aconselhar e encontrar as melhores formas daquilo que a gente precisa mudar", completou o CEO.

Trabalho desenvolvido

Com isso, André disse que tudo está seguindo conforme foi acertado com o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Segundo o CEO, a maior parte do trabalho desenvolvido nestes primeiros três meses de gestão são coisas que ainda não podem ser percebidas com clareza, mas o principal projeto será apresentado durante uma reunião que deve ocorrer ainda esta semana.

"Ele vai receber um relatório. Muitas coisas eu já venho alinhando com ele, que a gente vem fazendo. Tem coisas a curto prazo que já implementamos, como a questão dos bares, por exemplo. Algumas coisas de gestão do clube já apresentam mudanças. Outras áreas entram no plano que vou apresentar para ele, e vamos conversar sobre como vamos seguir daqui para frente", afirmou.

"O relatório traz tudo o que vi dentro do clube, aquilo que acho que serve para melhorar, e algumas mudanças pontuais que precisam ser feitas para a gente evoluir como gestão e clube", detalhou André Alves.

Por fim, André falou sobre as respostas que o torcedor quer. Segundo ele, após essa conversa com a diretoria nesta semana, muitas coisas podem mudar, especialmente porque o clube entra em uma nova etapa, que é o início da Série B.

"Vamos ter, sim, uma conversa nesta semana, porque algumas coisas precisam mudar, e está na hora do Remo fazer isso acontecer. Ter novos programas, novos planejamentos. Não se consegue mudar as coisas tão rápido, então vamos escolher alguns setores para atacar. Estou montando um planejamento a longo prazo para o clube. É claro que isso pode ser seguido ou não. Nunca o que faço é impositivo, é sempre discutido, e acho que estamos no caminho certo", concluiu o CEO.