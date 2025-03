Daniel Paulista celebra vitória do Remo, mas alerta: 'Ainda está longe do que almejo'

O Remo confirmou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paraense ao vencer o Santa Rosa por 2 a 0, no Mangueirão, mas a vitória não iludiu o técnico Daniel Paulista, que fez sua estreia no comando do Leão. Apesar do resultado positivo, o treinador azulino fez questão de ponderar que o time ainda precisa evoluir muito, principalmente diante do nível da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de semana com o Remo enfrentando a Ferroviária, em São Paulo. Antes, na próxima quarta-feira (2), o Leão encara a Tuna pela semifinal do Parazão.

VEJA MAIS

Daniel Paulista não escondeu a satisfação pelo triunfo diante do Macaco-prego, mas também foi realista sobre o desempenho do time. Segundo o treinador, o Remo ainda está distante do nível de competitividade exigido pela Série B.

"Acho que temos ainda um longo caminho pela frente. Tivemos momentos muito bons dentro do jogo, mas ainda longe do que eu almejo e entendo que individualmente e coletivamente a gente pode apresentar. O controle do jogo deve ser maior pra não apresentar ao adversário algumas chances no nosso erro. Tivemos erros que precisam ser melhorados ao longo do tempo, mas o importante foi a vitória, acho que foi convincente, mas ainda temos caminho longo, precisamos evoluir bastante pensando nos adversários mais consistentes que teremos pela frente", avaliou.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O próximo compromisso azulino é a semifinal do Parazão diante da Tuna na quarta-feira (2). Mas, mesmo com o foco na reta final do estadual, Daniel Paulista parece mesmo estar com foco na competição nacional. Para o treinador, o elenco atual tem qualidade, mas precisa de novas peças para suportar a exigência da competição nacional.

"Vejo um grupo que tem qualidade, mas pensando em Série B é necessário novas peças pra encorpar esse elenco. Isso tem sido conversado com a direção do clube, estamos monitorando o mercado e vamos aguardar. Pra uma Série B competitiva é preciso novas peças", afirmou.

pedro Rocha comemorando o primeiro gol do Leão no jogo (Thiago Gomes)

Apesar de expor a necessidade de reforços, Daniel adotou um tom equilibrado ao falar sobre contratações. Sem citar quais posições precisam de reforços, ele alertou sobre as dificuldades do mercado e a necessidade de cautela.

"Não vou falar sobre contratação, isso gera muita expectativa, o torcedor fica ansioso e se as coisas não acontecem, a frustração vem no mesmo tamanho. Então vamos com calma, estamos trabalhando internamente, a diretoria está se movimentando e não é fácil, não é só Remo que está procurando, o mercado todo está atrás, isso gera concorrência pesada, mas estou torcendo muito", disse o treinador.

Sequência azulina

O Remo volta a campo na quarta-feira (2), contra a Tuna, pela semifinal do Parazão. Caso avance, disputa a final do estadual contra Paysandu ou Águia, em data a definir. No próximo dia 5 o Leão enfrenta a Ferroviária pela estreia na Série B.