Estreia do Remo na Série B em Belém é modificada pela CBF; veja a nova data e horário

O Remo ainda não estreou no Brasileiro da Série B, mas a partida contra o América-MG, pela 2ª rodada do Brasileirão sofreu mudanças. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou que o jogo entre Leão Azul x Coelho, marcado para o dia 12 (sábado) de abril, passou para o domingo (13), ás 16h, no Mangueirão, em Belém.

Em seu site oficial, a CBF informou a modificação da tabela. No documento, a instituição que comanda o futebol brasileiro informou que a mudança foi um pedido do próprio Remo. Vale ressaltar que essa partida será a estreia do Remo em casa na Série B, porém, sem a presença do torcedor, já que o clube ainda possui dois jogos de suspensão, após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por uma confusão em jogo contra o ABC-RN, no Estádio Frasqueirão, na Série C do ano passado, quando um torcedor de uma organizada do Remo pulou o alambrado para puxar uma faixa da torcida do ABC. Essa situação parou a partida e desencadeou uma confusão dentro de campo e fora dele.

