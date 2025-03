Daniel Paulista fala sobre preparação do Remo, estilo de jogo e contratações: 'Temos que fortalecer'

O Clube do Remo segue em ritmo acelerado de preparação para o confronto contra o Santa Rosa, neste domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Desde a retomada do estadual, o técnico Daniel Paulista tem trabalhado para implementar sua metodologia e ajustar a equipe para a fase decisiva.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"O time tem trabalhado durante a semana, desde ontem principalmente, já com uma situação mais definida para o domingo. É um início de trabalho. Muita coisa vai mudar, mas para um início de trabalho é o melhor que temos à disposição", destacou o treinador.

Desde sua chegada, Daniel Paulista tem promovido mudanças na dinâmica de treinos, focando tanto na parte física quanto na organização tática da equipe. O período sem jogos foi fundamental para intensificar esse processo.

"Conseguimos trabalhar alguns aspectos que para início de trabalho são importantes. Não é fácil mudar a metodologia de trabalho de um grupo já adaptado a um estilo. E nós estamos aos poucos alterando aquilo que entendemos ser necessário", explicou.

VEJA MAIS

Com a volta do campeonato, o treinador ajustou a programação de treinos para garantir maior intensidade ao elenco. "Nós optamos, ainda sem data definida, por uma programação que conseguisse dar mais intensidade, atuando mais na parte física e técnica. Dentro desse período, o campeonato voltou e demos o foco na parte tática", disse o comandante azulino.

Além da preparação para o jogo de domingo, a diretoria do Remo segue no mercado em busca de reforços para o elenco, já pensando na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Daniel Paulista reforçou a necessidade de contratações para fortalecer a equipe na longa temporada.

"As conversas existem, desde o momento em que chegamos. A Série B é um campeonato difícil, com lesões, desgastes, suspensões. E temos que procurar opções para fortalecer ainda mais o nosso elenco", afirmou.