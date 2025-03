Dependendo de Remo e Paysandu, outros jogos do Parazão podem valer acesso ao Brasileirão

Na volta do Parazão, todos os times tratam se surpreender com novos recursos táticos. O mais promissor é o Remo por estar sob novo comando, com nova formatação e novas peças. Vejamos até que ponto o Leão mudou e se de fato melhorou. O time azulino é favorito sim, diante do Santa Rosa, mas sem qualquer conforto. O adversário é uma ameaça real.

Claro que todos buscaram aprimoramento na suspensão do campeonato e devem ter o que mostrar nesse recomeço. No Paysandu, dos recém-contratados é esperada a entrada do volante/meia André Lima, além de alguma inovação de Luizinho Lopes. O Capitão Poço deve sentir a quebra do ritmo, mas tem potencial para surpreender.

Em tese, decisão de acesso

Considerando a probabilidade de Paysandu e Remo avançarem à semifinal, os jogos Bragantino x Águia, Castanhal x Tuna já devem valer acesso à Série D de 2026. Em tese, portanto, os dois jogos do interior são decisões preciosas.

O Bragantino faz uma campanha consistente e não perde há sete jogos. Está numa cotação um pouco acima do adversário, mas o Águia vai disposto a tudo pela classificação. Disputa acirrada! Castanhal e Tuna são dois pouco consistentes no serviço defensivo. Essa é um duelo aberto a todas as possibilidades. A única vantagem é a energia da torcida para o Japiim, na casa preta e amarela.

BAIXINHAS

* Com as novas opções, cresce o sigilo sobre escalação. No Paysandu, Luizinho Lopes já pode contar com André Lima e Dudu Vieira para o meio de campo. Maiores possibilidades para André Lima que chegou pronto. Estava jogando regularmente pelo Confiança.

* No Remo, o primeiro treino da "era" Daniel Paulista sinalizou o avanço de Jaderson para funções mais ofensivas, e a entrada de Daniel Cabral. Com Pavani fora, Dener ocupou o lugar, mas quem vem ganhando elogios na função é o novato Caio Vinícius. Independente de nomes, o Leão tem nova estrutura tática.

* Intertemporada do Remo tem maior ênfase nas performances física e técnica. Daniel Paulista faz trabalho por maior intensidade e reorganização do sistema defensivo. Nos planos do comandante, a parte tática será enfatizada a partir da próxima semana.

* Jorge Benítez está chegando a um mês no Paysandu. O atacante paraguaio entrou nos dois jogos contra o São Raimundo, mas tem apenas 42 minutos em campo. Foi muito discreto para a expectativa que há sobre ele.

* Na ausência de Bryan Borges, Edilson mostrou seu valor na lateral direita do Paysandu. Agora, Bryan está pronto para voltar, na direita ou na esquerda. Ele foi o grande destaque do Papão nos primeiros jogos da temporada, com rendimento físico acima da média. Bryan forçou tanto que se lesionou.

* Na investida para contratar o zagueiro Camutanga, do Vitória, o Remo sinalizou que não deve renovar o contrato de Lucão. Camutanga, 31 anos, está recomeçando depois de cirurgia no joelho. O interesse no meia Gegê, do CRB, é por uma carência no elenco. Gegê, 31 anos, tem cinco gols e duas assistências em 14 jogos na temporada.

* Contratados para a sequência do Parazão ou para a Copa Grão Pará. Tuna: volantes Popó e Bruno Menezes, atacante Ronaldy. Águia: lateral Luciano Taboca, volante Samuel e atacante Daniel GDA. Bragantino: zagueiro Márcio e atacante Jack Chan. Castanhal: zagueiro Magrão e volante George.