Jogadores de Remo e Paysandu comemoram goleada da Argentina sobre o Brasil

Na noite desta terça-feira (25), Brasil e Argentina se enfrentaram pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em campo, os hermanos aplicaram uma goleada histórica de 4 a 1, tida entre os brasileiros como uma tragédia anunciada. Mas para dois argentinos que residem em solo paraense, a vitória da nação vizinha foi bem-vinda e discretamente comemorada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Ivan Alvariño, zagueiro do Remo, atua no futebol brasileiro desde 2022, passando por Guarani, Amazonas e Remo, cuja temporada começou este ano. Alvariño é argentino da cidade de Gregorio de Laferrere, localizada na província de Buenos Aires, formado nas categorias de base do Boca Juniors.

VEJA MAIS

E como todo bom argentino, Alvariño não deixou passar a chance de vibrar com a vitória sobre o maior rival:

Alvariño aproveitou para comemorar na internet. (Reprodução Instagram)

Outro jogador que atua no futebol paraense e não deixou passar em branco o momento histórico estava do outro lado da Almirante Barroso. O atacante do Paysandu Benjamin Borasai também tem origem argentina, da província de Roja, na grande Buenos Aires.

Após construir a maior parte da carreira no país de origem, chegou ao Brasil em 2024, para jogar no São Luiz (RS). Depois foi contratado pelo Bicola, onde está desde o ano passado. O jogador também não perdeu a oportunidade de vangloriar os conterrâneos pela vitória maiúscula.

Borasi usou os Stories do Instagram para celebrar a vitória. (Reprodução Instagram)