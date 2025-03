Além do 7 a 1: relembre outras derrotas e vexames da Seleção Brasileira

Ao longo da história do futebol, a Seleção Brasileira, conhecida mundialmente por seu talento e paixão, também enfrentou momentos de profunda humilhação que marcaram gerações. Mas na última terça-feira (25), a Seleção Brasileira sofreu uma derrota por 4 a 1 para a Argentina em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O pré-jogo fora de campo e o resultado intensificaram a rivalidade entre Brasil e Argentina, causando um sentimento de vexame nacional. Essa partida é lembrada não apenas pelo placar, mas pelo abalo emocional que provocou nos torcedores brasileiros.

Apesar do histórico de cinco Copas do Mundo, esse não foi o único vexame da Seleção. A Redação Integrada de O Liberal separou seis dos jogos mais vexatórios da Canarinha, eventos que reverberam até hoje na memória dos torcedores e na cultura futebolística do país.

VEJA MAIS

Maracanaço (1950)

O termo Maracanaço remete à fatídica derrota para o Uruguai por 2 a 1, na final da Copa do Mundo de 1950, disputada no recém-inaugurado Estádio do Maracanã.

Essa partida abalou a nação brasileira e deixou cicatrizes profundas na memória coletiva. O otimismo exacerbado, as celebrações antecipadas e a falta de preparo psicológico foram fatores que contribuíram para um resultado que se tornou sinônimo de desastre no futebol.

Mineiraço (2014)

Conhecido como Mineiraço, esse jogo de 8 de julho de 2014, disputado no Estádio Mineirão, foi a maior derrota da seleção anfitriã em Copas do Mundo. A Alemanha marcou quatro gols em apenas seis minutos no primeiro tempo, culminando num placar final de 7 a 1.

O resultado não só chocou os brasileiros como também desencadeou uma onda de críticas à preparação tática e física do time. O Mineiraço redefiniu os parâmetros de desempenho e se tornou uma metáfora para derrotas devastadoras no futebol.

Tragédia do Sarriá (1982)

A Tragédia do Sarriá aconteceu na Copa do Mundo de 1982, quando o Brasil foi eliminado pela Itália por 3 a 2. O jogo, disputado no Estádio Sarriá, em Barcelona, na Espanha, ficou marcado por controvérsias arbitrárias e momentos decisivos que evidenciaram a queda de rendimento da seleção.

Mesmo jogando com talentos como Zico, Sócrates e Falcão, o time brasileiro foi surpreendido e eliminado, dando origem a debates sobre a arbitragem e o desempenho abaixo do esperado. O episódio se mantém como um alerta sobre a importância da consistência e preparo psicológico em grandes torneios.

Final da Copa do Mundo de 1998

A final da Copa do Mundo de 1998 foi um dos jogos mais controversos e analisados da história. O Brasil, que entrava na decisão com grandes expectativas, foi derrotado pela anfitriã França por 3 a 0, em uma partida marcada pelo enigmático “mal-estar” de Ronaldo e uma atuação que deixou a torcida perplexa.

A derrota na final de 1998 gerou inúmeras teorias da conspiração e debates acalorados sobre a postura da seleção, a escalação e o impacto psicológico dos jogadores. O resultado é lembrado como um momento de reviravolta que abalou a confiança do futebol brasileiro em Copas do Mundo.

Derrota para a Colômbia nas Eliminatórias (2023)

Em 2023, a Seleção Brasileira sofreu uma derrota histórica contra a Colômbia por 2 a 1, num jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O resultado surpreendente evidenciou fragilidades inesperadas na equipe e provocou uma onda de indignação e análise crítica entre torcedores e especialistas. Essa derrota ficou marcada como um ponto de inflexão na fase classificatória.

Iugoslávia 8 x 4 Brasil (1934)

No ano de 1934, num amistoso que chocou o mundo do futebol, a Seleção Brasileira sofreu uma das maiores goleadas de sua história, perdendo para a Iugoslávia por 8 a 4.

Embora tenha sido um amistoso, o resultado evidenciou uma disparidade impressionante e marcou uma das derrotas mais vexatórias do Brasil. Esse jogo, muitas vezes citado em debates históricos, reflete os desafios e a evolução do futebol brasileiro ao longo das décadas.