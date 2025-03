O Brasil corre risco de ficar fora da Copa do Mundo? Entenda o que a seleção precisa fazer

O 'sacode' de 4 a 1 para a Argentina, nesta terça-feira (25), acendeu um alerta na Seleção Brasileira. Com o revés contra os hermanos, o Brasil se manteve com 21 pontos e ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias, atrás de Argentina (31), Equador (23), Colômbia (22) e Uruguai (21). O Paraguai, com 20 pontos, está logo na cola. Mas afinal, a Seleção corre risco real de ficar fora da próxima Copa do Mundo?

Faltando quatro jogos para o fim das Eliminatórias, o Brasil tem um caminho complicado pela frente: encara três partidas fora de casa e apenas uma em solo brasileiro. O próximo duelo é contra o vice-líder Equador, em Quito, no dia 5 de junho — um confronto direto que pode mexer bastante com a tabela.

Com 21 pontos, a Seleção ainda depende apenas de si para garantir a classificação direta. As seis melhores equipes das Eliminatórias garantem vaga direta para a Copa, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem intercontinental. No momento, o Brasil está nessa zona de classificação direta.

Se vencer o Equador, o Brasil pode saltar para a segunda colocação, dependendo de outros resultados. Um empate ou derrota, por outro lado, pode fazer a equipe cair ainda mais na tabela, já que o Paraguai, com 20 pontos, também segue na briga.

Depois do Equador, a seleção enfrenta o Paraguai em casa, no dia 10 de junho — um jogo que se torna ainda mais crucial, já que o adversário é concorrente direto pela vaga. Na sequência, tem mais dois desafios fora de casa: contra o Chile, em 4 de setembro, e contra a Bolívia, em 9 de setembro.

Outro fator que entra em jogo é o saldo de gols, critério de desempate importante. Hoje, o Brasil tem quatro gols de saldo, mas precisa evitar derrotas elásticas para não complicar a vida.