Messi dá indireta a Raphinha após ‘baile’ da Argentina: ‘Sempre falamos com futebol’

Apesar de ter sido cortado dos confrontos contra Uruguai e Brasil desta Data Fifa, Lionel Messi acompanhou de longe as duas vitórias da Argentina. Pelas redes sociais, o craque parabenizou a seleção de seu país pelo desempenho e aproveitou para alfinetar Raphinha, que falou em "dar porrada" nos argentinos antes da goleada por 4 a 1 sofrida pelos brasileiros.

"Dentro, fora, onde quer que seja com esta seleção. Sempre falamos com futebol. Parabéns pelo grande jogo que fizeram ontem à noite e também pela vitória contra o Uruguai", escreveu Messi, em publicação nos stories de sua conta oficial no Instagram.

Artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões e considerado o melhor brasileiro em atividade na Europa, Raphinha deu a declaração às vésperas do clássico entre Brasil e Argentina, em entrevista a um podcast comandado por Romário, herói do Tetra.

A seleção brasileira teve sua pior derrota para o rival em mais de 60 anos, e o pior placar desde o fatídico 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014. O resultado colocou o cargo do técnico Dorival Júnior mais uma vez em risco.

Messi não foi o único a reagir às falas de Raphinha. Antes do jogo, Di Maria publicou emojis de risada em resposta às declarações. A imprensa argentina também não deixou por menos. A capa do jornal Olé, um dos principais diários esportivos na Argentina, pediu para que os jogadores não caíssem em "provocações inadequadas" dos brasileiros na manhã que precedeu o confronto.

No pós-jogo, o técnico Lionel Scaloni comentou o tema. "Eu perdoo o Raphinha porque sei que ele não fez de propósito, está defendendo o país dele. Tenho certeza absoluta de que ele não queria machucar ninguém. Não há necessidade de declarações para que o jogo seja jogado dessa forma. Não jogamos assim por causa disso", disse, em coletiva.

Com a vitória, a Argentina sacramentou uma campanha quase impecável nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e reafirmou a conquista da sua vaga para o torneio mundial - que já estava confirmada antes mesmo de a seleção entrar em campo contra o Brasil. Isso porque o empate entre Bolívia e Uruguai garantiu matematicamente a classificação do país.