Papão em duelo por R$ 3,6 milhões

Nesta fase da Copa do Brasil, o Paysandu está faturando R$ 2,3 milhões de cota, além da bilheteria do jogo de hoje, contra o Bahia. Se avançar, fatura mais R$ 3,6 milhões e a bilheteria da próxima fase. Contudo, é inegável o favoritismo do Bahia. Hoje, cabe aos bicolores darem o melhor em campo — pela dignidade, pela visibilidade e pela esperança.

Como se não bastasse a força do Bahia, hoje posicionado entre os mais poderosos do país, o Papão tem contra si também o desgaste físico dos atletas, que vêm de um jejum de sete jogos sem vitória em 23 dias. É justo observar que os bicolores não estão usando o desgaste como muleta. Pelo contrário, estão se desdobrando para compensar limitações com superação e compromisso. O jogo de hoje causa entusiasmo por ser especial — um fator a mais de esperança em meio à perda da confiança. Bravo, Papão, na dura missão!

Leão x Onça em “tira-cisma”

Um jogo pela Série C e vitória da Onça (2 x 1). Dois jogos pela Copa Verde: vitória do Leão (2 x 1) e empate (2 x 2). A igualdade absoluta no curto histórico faz do jogo de sábado um verdadeiro “tira-cisma”. O Remo está em alta nesta Série B (9º lugar, com 9 pontos), enquanto o Amazonas vive um momento ruim (19º lugar, com 2 pontos).

Pressionado, o Amazonas renova o ânimo pela boa atuação no empate de domingo com o Atlético Goianiense (1 x 1), na estreia do técnico Guilherme Alves. O time vem disposto a tudo pela primeira vitória no campeonato. E é assim que os remistas precisam enxergar o adversário. Mais do que isso, precisam ir a campo, sábado, com a mesma garra. Afinal, no restante, o Remo é superior — e ainda contará com a força da torcida. Mangueirão cheio, com certeza. Para o Leão, a vitória pode significar a volta ao G4.

BAIXINHAS

Uma das melhores fases de Rossi foi no Bahia, em 2021/22, com 13 gols e 12 assistências em 95 jogos. No Papão, Rossi tem oito gols e seis assistências em 19 jogos. É a fera do time bicolor, mas está sob cuidados médicos e pode até ficar fora do jogo de hoje.

Leandro Vilela vai desfalcar o Papão no sábado, em Volta Redonda, suspenso na Série B por ter sido expulso no jogo contra o CRB. Mas hoje, o atleta estará em campo contra o Bahia, provavelmente formando dupla de volantes com Dudu Vieira.

O Bahia jogou no domingo contra o Palmeiras, na Arena Allianz, e permaneceu em São Paulo, de onde veio em voo fretado. O Bahia está invicto na Libertadores, é líder na Copa do Nordeste, campeão estadual da temporada e vive um bom momento no Campeonato Brasileiro.

Pedro Rocha está vivendo a inédita experiência de liderar a artilharia do Campeonato Brasileiro. O atacante azulino tem quatro gols na Série B. O vice, com três, é Renan Peixoto (Athletico Paranaense). Com dois gols estão: Neto Costa (Athletic Club), Diego Gonçalves (Criciúma), Derik Lacerda (Cuiabá), Alan Kardec (Athletico-PR), Alef Manga (Avaí), Gabriel Poveda (Vila Nova), Lincoln (Athletic Club), Labandeira (Vila Nova), JP (Avaí), Arthur Caíke (Goiás), Pablo Dyego (Novorizontino), Josué (Coritiba) e Rodrigo Rodrigues (Operário-PR).

O meia Régis, o goleiro Igor Vinhas e o atacante paraense PH ainda não estrearam pelo Remo. Há expectativa de que Régis seja acionado durante o jogo contra o Amazonas, após passar por um programa de reequilíbrio da estrutura muscular.

O lateral Kevyn, o zagueiro Quintana e os volantes André Lima e Martinez estão em tratamento de lesão no Paysandu, enquanto o atacante Edinho está nos últimos meses de recuperação de uma grave lesão. Edinho tem perspectiva de voltar a jogar no final de junho ou início de julho.

Por erro de digitação, a coluna informou ontem que o Santos venceu o Paysandu por 1 x 0 no amistoso da década de 1960, com Pelé na Curuzu. O placar correto foi 3 x 1 para o time do Rei. Ércio fez 1 x 0 para o Papão, Pepe empatou, Lima virou e Pelé ampliou. Como Pelé havia jogado contra o Remo, no Baenão, em 1965, o Paysandu fez questão de trazê-lo também à Curuzu.