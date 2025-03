Após eliminações seguidas, Remo corre contra o tempo para chegar à final do Parazão

Após uma pausa judicial, o Campeonato Paraense está de volta, e o Clube do Remo intensifica sua preparação para o confronto contra o Santa Rosa, neste domingo (30), às 17h, no Mangueirão, pelas quartas de final. Com duas semanas de treinamentos dedicados à recuperação física e ajustes táticos, o Leão Azul busca avançar na competição e deixar para trás a recente eliminação na Copa do Brasil e Copa Verde.

Neste contexto encontra-se o volante/atacante Jaderson, uma das figuras centrais do time, que garante estar empenhado em reverter a imagem negativa dos últimos resultados. “Me vejo bem preparado. Desde que eu cheguei aqui, vim focado para as responsabilidades que venho assumindo. Estou pronto para as finais do Parazão e o início da Série B. Então é isso”, destacou o atleta.

Durante a coletiva de imprensa desta quarta-feira, o jogador falou sobre a metodologia da comissão técnica e destacou a liberdade de movimentação e a adaptação ao estilo de Daniel Lopes. “Liberdade a gente tem com todo técnico. Eles nos deixam à vontade para entrar em campo. Com ele não é diferente. O que muda é o posicionamento, mas, no geral, liberdade de trabalho nós temos com todos”, explicou.

Ainda com o gosto amargo da eliminação na Copa do Brasil, o jogador ressaltou a determinação do elenco para o confronto decisivo. “Perder ninguém quer. Queríamos ficar na Copa do Brasil e a saída doeu em todos. Agora, com essas duas semanas de preparação, estamos focados, sabendo do estilo que ele (o técnico) gosta. É isso”, finalizou.

O Remo avançou de fase ao classificar na liderança do estadual, mas acabou arrolado no imbróglio judicial que deixou o estadual parado por duas semanas. O Santa Rosa, por sua vez, foi o oitavo da tabela. A partir começa às 17 horas, direto do Mangueirão.