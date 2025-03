Ex-goleiro e ídolo do Remo será homenageado com título de 'Cidadão de Belém'

Consagrado nas décadas de 1970 e 1980 como um dos melhores goleiros do Brasil, Frederico Chimiti Neto, mais conhecido como Dico, será homenageado nesta sexta-feira (28), em uma cerimônia a ser realizada em um restaurante no centro da cidade, com o título de "Cidadão de Belém".

Hoje com 76 anos, Dico nasceu em Colatina, no Espírito Santo, mas caiu nas graças do torcedor do Remo, quando aportou no Baenão, na virada de 1971 para 1972. Depois disso, ele foi para o Bahia e retornou ao Remo no ano seguinte, onde viveu seus anos de glória, até 1981.

Ao todo, foram seis títulos do Parazão (1973, 1974, 1975, 1977, 1978 e 1979), além da Taça Norte de 1971 e o Torneio Norte-Nordeste, também em 1971.