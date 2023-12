Técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos recebe título de Cidadão do Pará na Alepa

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, recebeu nesta quarta-feira (21) o Título Honorífico de Cidadão do Pará. O evento ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). O comandante bicolor recebeu a honraria como forma de reconhecimento pela contribuição ao futebol paraense.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Esta não é primeira vez que Hélio dos Anjos recebe uma homenagem no nível legislativo. Em outubro deste ano, logo após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, Hélio dos Anjos recebeu o título de ‘Cidadão de Belém’ na Câmara Municipal.

VEJA MAIS

Hélio dos Anjos no Paysandu

Hélio dos Anjos é natural da cidade de Janaúba, interior de Minas Gerais, mas está na sua terceira passagem pelo Paysandu. Somando as estadias em Belém, o treinador acumula mais de 60 jogos pelo Papão, um título paraense e um acesso à Série B do Brasileirão, conquistado neste ano.