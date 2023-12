Paysandu investe na saúde dos atletas e apresenta coordenador científico; veja mais

Se oficialmente a bola ainda não rolou para o Paysandu, nos bastidores o elenco vem trabalhando incessantemente para uniformizar o quadro de saúde dos atletas, com o auxílio de várias áreas do conhecimento, agora congregadas em um único norte. A direção bicolor anunciou que o fisioterapeuta Junior Furtado passa a ser o novo coordenador científico do clube.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Junior está no Paysandu há 24 anos e falou sobre o novo desafio, que espera desenvolver com grande apreço e apoio de outros profissionais. "O futebol nas últimas décadas tem se desenvolvido muito e a ciência entrou no futebol trazendo novos conceitos, novos experimentos. Novos profissionais vieram incorporar na prática do futebol. Hoje, considerando a saúde e desempenho dos atletas, nós temos sete áreas interligadas produzindo conhecimento para dar apoio ao atleta e comissão técnica", explica.

Jogadores treinam no gramado do CT Raul Aguilera. (Jorge Luís Totti / Ascom Paysandu)

Segundo o fisioterapeuta, a partir de agora o trabalho feito na área da saúde será espelhado nos moldes de grandes clubes do país e do exterior, que já adotam o sistema integrado. "Na Série A temos 12 clubes com esse personagem. Ele traz o valor agregado, uma pessoa com um pouco mais de experiência no futebol, na área da medicina, fisioterapia, dependendo do clube. É um personagem que será o guardião dos processos fomentados no clube. É de suma importância entender que o coordenador flutua entre as áreas, facilitando uma série de situações que ocorrem no dia a dia", reforça.

Na prática, os trabalhos serão realizados com os diferentes grupos de atletas que estão desembarcando em Belém desde os primeiros anúncios de contratações. "Vamos ter três demandas de atletas chegando no clube. A primeira dia 14, a segunda dia 26 e outra, dia 2 de janeiro. O planejamento para fazer o cronograma de avaliações levou isso em conta. Os primeiros 14 já foram submetidos a todas as avaliações internas e externas". Por fim, Furtado destacou que o clube vem fazendo uma ampliação na estrutura médica, com reformas na academia, construção de áreas para fisioterapia, pilates, entre outros.

VEJA MAIS

A nutricionista do time Juliana Chaves explicou como tem sido o trabalho alimentar com os grupos. "Já demos início, antes da temporada, com um questionário para os atletas que vai traçar o perfil nutricional deles. Nesse questionário a gente tentou ver o padrão alimentar, o que costumam consumir, pois muitos vieram de fora, com uma cultura alimentar diferente. Por isso precisamos entender a cultura alimentar. Fizemos avaliações físicas padrão ouro. Estão chegando novos equipamentos para dar mais precisão aos resultados. No clube temos total controle sobre a alimentação desses atletas", garante.

Outra área congregada é a fisiologia, que tem recebido altos investimentos, conforme explica Igor Soalheiro, fisiologista do clube. "Chegaram GPS da maior qualidade possível, usado por seleções do mundo todo, com uma capacidade de análises muito grande, além de comparecer com frequência cardíaca. Conseguimos analisar as cargas internas e externas. É importante dividir em três pilares físicos: resistência, força e velocidade. A partir deles nós desenvolveremos um trabalho específico que irá medir a exata condição de cada atleta e como podemos melhorar ao longo da temporada", encerra.