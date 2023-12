Paysandu: Nicolas segue próximo da Curuzu e outros dois jogadores entram no radar, diz jornalista

Algumas novidades atingiram os bastidores do Paysandu em relação a contratações para a próxima temporada. Segundo a apuração do jornalista Carlos Ferreira, Nicolas segue muito perto de fechar com o Papão, mesmo com o interesse recente do Sport Recife no atacante. Além disso, dois atletas, que estavam mais distantes do radar bicolor, estão mais próximos da Curuzu.

Segundo Carlos Ferreira, Nicolas reafirmou o compromisso assumido com a diretoria bicolor e com Hélio dos Anjos nos últimos dias. O jogador ainda tenta chegar a um acordo com o Ceará, clube que detém os direitos econômicos do atleta, mas tem a negociação certa praticamente com o Papão, apesar do interesse do Sport-PE.

Mais cedo, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o empresário do jogador. Ele confirmou o interesse no Papão, mas disse que precisava acertar a saída do atacante do Ceará.

José Aldo

Outra novidade apurada por Carlos Ferreira envolve José Aldo. Segundo o jornalista, o meia volta a ser possibilidade no Paysandu, apesar da concorrência do CRB-AL. Vale destacar que o Papão teve interesse no jogador, mas o negócio não avançou.

Em seguida, foi a vez do Remo, maior rival bicolor, fazer um investimento pesado no atleta. No entanto, Aldo recebeu uma proposta do CRB-AL que fez com que o acordo com o Leão esfriasse.

No entanto, o meia não tem futuro definido em 2024. Atualmente, José Aldo pertence ao Guarani de Palhoça-SC, que analisa, junto ao empresário do atleta, as propostas para concretizar mais um empréstimo do jogador.

Kevyn

A apuração de Carlos Ferreira também apontou que o lateral esquerdo Kevyn, titular na campanha do acesso do Paysandu neste ano, pode voltar à Curuzu. O jogador, que estava no Papão por empréstimo, havia sido devolvido ao Retrô-PE, clube que detém os direitos federativos do atleta, logo após o final da Série C.

A volta do atleta sempre foi tratada como prioridade no clube alviceleste. O desempenho dele na Série C deste ano, agradou dirigentes e também o técnico Hélio dos Anjos.

Já Kevyn, 25 anos, iniciou a carreira no Botafogo-RJ, ficou algumas temporadas no Náutico-PE, além de ter tido passagens pelo Resende-RJ, Salgueiro-PE, CSA-AL, Azuriz-PR e Retrô, onde disputou a Série D. No Paysandu o atleta esteve em campo 12 vezes, sendo 10 como titular e marcou dois gols.