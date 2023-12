Volante do Paysandu mostra otimismo com elenco e pré-temporada; veja mais

A pré-temporada bicolor já começou com uma intensa carga de treinos sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Entre novos e veteranos, o elenco vem experimentando trabalhos em dois períodos, com muito esforço exigido, sobretudo na questão física, que tende a ser um diferencial para a disputa do Campeonato Paraense, com início previsto para o próximo dia 20 de janeiro. Entre os atletas está o volante João Vieira, que chega para sua terceira temporada acreditando no sucesso do trabalho.

"A pré-temporada vem sendo muito boa. Lógico que estamos cansando muito, até devido ao clima, mas está sendo ótima. A gente está sofrendo agora, para depois desfrutar das coisas com mais naturalidade. Ano passado foi feita uma pré-temporada diferente. Esse ano estamos colocando mais força, mais físico. O Paysandu está dando toda a estrutura que a gente precisa. Em casa recebemos uma tabela de treinos diários, para não chegar e sentir tanto aqui. Para mim está sendo perfeito. Quando começar o Parazão vamos ver muita diferença nessa temporada", avalia.

Segundo o atleta, que tem 77 partidas disputadas pelo bicolor, a temporada de 2024 vai se desenhando como uma das mais puxadas em termos físicos, justamente para que o elenco não tenha problema no condicionamento, a exemplo do ocorrido no meio da temporada de 2023, antes da chegada de Hélio dos Anjos.

"O tempo para treinamento é muito bom, principalmente com o professor. Ele gosta de treinar bastante, colocar as ideias dele. Vamos chegar agora com jogadores novos. Esse tempo é bom para todo mundo se habituar. Habituar a parte física, tática, técnica. Essa pré-temporada com um mês antes da competição será muito boa", ressalta.

Além dos trabalhos em dois turnos, outro fator importante na preparação é o descanso. "Eu acredito que a noite também é um treinamento, porque o descanso, a boa alimentação e o sono também fazem parte. Estamos treinando muito forte em dois períodos. A maioria, quando chega em casa, descansa bem. Isso faz parte, porque se não fizermos isso, no outro dia não estamos bem para treinar", acredita. Em linhas gerais, mesmo com uma carga intensa de trabalhos, o volante enxerga uma boa assimilação por parte dos companheiros.

"Já deu para observar que o grupo tem muitos atletas de qualidade. Creio que eles vão se habituar. Tenho certeza que com a ajuda da comissão técnica a gente vai evoluir bastante", encerra.