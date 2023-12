Zagueiro acertado com o Paysandu pode ir para o Vila Nova-GO, afirma jornalista

Após encerrar a temporada de 2023 da melhor forma possível, o Paysandu segue focando em seus bastidores com o objetivo de se preparar para a próxima temporada que está na porta.

VEJA MAIS

Em meio aos preparativos para o final de ano e o começo de um novo ciclo, o clube bicolor que já teria fechado com o zagueiro Wanderson, de 30 anos, se deparou com uma competição do Vila Nova (GO), clube que também disputará a Série B em 2024, para garantir o reforço. A informações foi compartilhada no Twitter pelo jornalista André Isac.

A notícia da contratação do zagueiro no clube do Papão havia sido confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal junto a uma fonte ligada ao futebol bicolor, na última quarta-feira (13).

No futebol goiano, Wanderson já defendeu o Atlético Goianiense. Neste ano defendeu o América Mineiro, onde realizou 13 partidas. Tem passagens por Fortaleza, Bahia, Ferroviária, Ahtletico Paranaense, Criciúma, Sertãozinho e São Bento.