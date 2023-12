Zagueiro Lucas Maia fala sobre planejamento do Paysandu para 2024: ‘Projeto vitorioso’

O Paysandu já está montando um elenco de peso visando os desafios da temporada 2024. Uma das novas contratações foi o zagueiro Lucas Maia, que estava atuando no futebol mexicano, e foi apresentado oficialmente pelo Papão nesta segunda-feira (18), após um treino da equipe no CT Raul Aguilera.

“Cheguei aqui no Paysandu sabendo o tamanho do clube, sabendo onde estou pisando para representar essa camisa, essa massa que é esse clube, essa torcida maravilhosa. Esses primeiros três dias estão sendo essenciais para a adaptação, porque fiquei quatro anos no México, então para mim está sendo essencial esse começo”, disse o jogador.

O zagueiro, de 30 anos, foi revelado no Grêmio-RS e estava há cinco temporadas atuando no futebol mexicano, tendo disputado 25 jogos pelo Puebla, em 2023, a maioria como titular, onde marcou um gol e deu uma assistência. Segundo o jogador, ele sempre busca trabalhar finalização para estar preparado para caso a oportunidade apareça.

“Também é importante, a gente que joga lá atrás às vezes tem uma oportunidade lá na frente, no jogo. Já joguei de lateral-esquerdo durante um tempo no México, me adaptei bem, gostei, mas a minha posição mesmo de origem é zagueiro pela esquerda”, contou.

De acordo com Maia, o acordo com o Paysandu foi algo fácil, pois o projeto que o clube apresentou para ele para a próxima temporada foi atrativo e “vitorioso”.

“Me apresentaram o projeto, eu gostei, achei um projeto muito vitorioso, agora estou com a melhor expectativa possível, até pelo trabalho que o clube está fazendo, pelos profissionais que têm. Algumas coisas ainda estão em adaptação, mas acho que estão dando todo o suporte possível para a gente fazer uma boa temporada”, explicou.

Maia também afirmou: não tem medo da desconfiança da torcida. Segundo o jogador, seu principal objetivo é demonstrar o potencial dentro das quatro linhas do gramado.

“É normal de todo time grande ter essa dúvida no começo. É normal para um time grande, uma torcida grande como essa, ter essa cobrança. E eu estou disposto a dar o meu melhor, dar o máximo de mim e ajudar meus companheiros”, finalizou.