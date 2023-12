Paysandu tem interesse em atacante colombiano John Córdoba, afirma jornalista

O Paysandu está de olho no atacante colombiano John Córdoba, de 23 anos, para reforçar a equipe na temporada de 2023. De acordo com o radialista Óscar Javier Garcés, da Colômbia, o Papão teria feito sondagens ao atleta, que defende atualmente o Atlético Bucaramanga. A informação foi repassada ao repórter Luizinho Moura, da Rádio Liberal.

Segundo Garcés, o Paysandu demonstrou interesse no negócio e comunicou a intenção ao agente do atleta. Ainda conforme a apuração do colombiano, o Papão estaria disposto a pagar a multa rescisória do atacante, mas ainda não realizaram uma proposta formal ao Atlético Bucaramanga.

De acordo com a imprensa da Colômbia, Córdoba é um atacante de lado de campo que tem muita explosão e forma física. No entanto, a tomada de decisão do jogador em momentos importantes, sobretudo no terço final do jogo, é motivo de críticas da torcida.

John Córdoba construiu carreira majoritariamente no futebol da Colômbia, em times pouco tradicionais. A primeira partida profissional ocorreu em 2019, pelo Atlético Huila, clube que o atacante defendeu por três temporadas, fez 16 jogos e não marcou gols. Em 2022, Córdoba se transferiu para o Fortaleza-COL, onde disputou 13 partidas e também não balançou as redes.

Em 2023, o jogador teve mais sucesso. Após uma passagem discreta pelo Deportivo Malacateco, da Guatemala, onde fez apenas uma partida, o atacante rumou para o Atlético Bucaramanga. Lá, o atleta disputou 20 partidas e fez sete gols.

O Paysandu está ativo no mercado de transferências, mas já possui um elenco encorpado. Até o momento, o clube tem acordo com os goleiros Claudio Vitor, Diogo Silva, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira; os zagueiros Carlão, Lucas Maia, Naylhor, Paulão e Wanderson; os laterais Bryan, Edílson e Geferson; os volantes Gabriel Bispo, João Vieira, Netinho e Val Soares; os meias Juninho e Robinho; e os atacantes Hyuri, Roger e Vinícius Leite.