Paysandu utiliza CT no primeiro treino com bola da pré-temporada

Após a realização dos primeiros exames médicos, a delegação do Paysandu deu o pontapé inicial na pré-temporada, com a realização de um treino com bola, no gramado do CT Raul Aguilera, em Ananindeua. Sob o comando de Hélio dos Anjos e comissão técnica, os jogadores participaram da atividade que integra a primeira parte do planejamento de 2024.

Para este domingo está programada a segunda atividade, a partir das 9h, com coletiva após o término. O primeiro entrevistado da nova temporada foi o meia Robinho, remanescente da temporada de 2023, que se disse ansioso para a estreia em campo. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o Papão vai estrear na competição no dia 20 de janeiro, às 19h, contra o Santa Rosa.

No primeiro contato, o meia elogiou a estrutura montada pelo clube e se mostrou confiante quanto ao trabalho que começa a ser desenvolvido. "Fiquei muito feliz. O campo está maravilhoso. A diretoria está de parabéns. O vestiário está em condições de uso, fico feliz porque em pouco tempo eles deixaram o gramado desse jeito. Está até melhor que a Curuzu, um tapete. Espero que possa nos dar muita vantagem ao longo do ano", disse.

Para ele, é importante começar os trabalhos com atividades no gramado, para dar maior noção ao nível técnico do grupo e afinar as exigências do técnico. "O futebol mudou muito. Hoje em dia, no primeiro momento já tem trabalho com bola, como aconteceu hoje. Os primeiros foram exames. Nas férias já trabalhamos a parte física, um total de 20 dias. É normal entrar nesse ritmo e eu prefiro assim, até porque as pré-temporadas estão mais curtas e os campeonatos começam antes", reforça.

Ao todo, o time terá cinco semanas de treinos até a estreia no Parazão, tempo suficiente, segundo o atleta, para deixar o grupo "em forma". "Esse tempo é mais para os jogadores que já retornaram. A gente tem muitas contratações que vão chegar nesse período, acredito que terão umas três semanas de trabalho, mas esse tempo é bom para um time que quer buscar conquistas neste ano", define.

Em relação às contratações, o jogador acredita que o clube está empenhado em acertar com bons nomes para 2024. "É sempre importante ter contratações, independente de onde ela venha. Eu tenho certeza que a diretoria está bem encaminhada com esses nomes. Eu estou muito feliz e espero que cheguem mais para ajudar o Paysandu", encerra.