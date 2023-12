Sport-PE oficializa interesse pelo atacante Nicolas e acende alerta no Paysandu

Assim que perdeu o atacante Vagner Love, o departamento de futebol Sport foi ao mercado em busca de nomes para reforçar o seu sistema ofensivo. Entre os perfis mais "interessantes" aos olhos do Leão Pernambucano está o de Nicolas, atacante do Ceará, com um "pé" na Curuzu. Parece que o acerto bicolor com o atacante ainda está longe de terminar, haja vista que o Avaí também estaria de olho no atleta.

Conforme apurou o NE45, o Sport fez uma proposta para custear parte do salário de Nicolas, que tem vínculo com o clube cearense até o final de 2024 e ganha um salário próximo de R$ 170 mil.

Em outra corrente, o Papão da Amazônia estaria há pelo menos duas semanas esperando a "resposta da noiva feliz". A demora, no entanto, começa a inquietar o ambiente bicolor, acabando por abrir espaço para outros interessados.

No atual clube, Nicolas desembarcou em 2023, mas teve um desempenho abaixo do esperado, marcando apenas três gols em 31 jogos. Isso pode facilitar sua transferência, conforme apuração da reportagem.

O jogador passou a maior parte de sua carreira no futebol Sul, tendo passagens por equipes como Novo Hamburgo, Chapecoense, Ypiranga-RS, Caxias e Criciúma, antes de se destacar no Paysandu. Ele também teve uma passagem pelo Goiás.

No Paysandu, disputou mais de 100 jogos e marcou 37 gols em dois anos e meio. Já no Goiás, mesmo sendo reserva em algumas ocasiões, participou de 96 partidas, com 29 gols e oito assistências.