Novo contratado do Paysandu, Gabriel Bispo só tem um título na carreira e foi heroi na conquista

O Paysandu anunciou, na última semana, a contratação do volante Gabriel Bispo, de 26 anos. O jogador, apesar da boa rodagem na Série B do Brasileiro, tem poucos títulos na carreira. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o atleta só conquistou uma taça como profissional, em um país de pouca tradição no futebol.

O único título de Gabriel Bispo é a Copa da Finlândia, vencida na temporada passada quando ele defendeu o KuPS. Na conquista, Gabriel teve um papel importante: foi dele o gol que deu o título do torneio à equipe finlandesa. Além disso, em solo europeu, ele disputou 76 jogos e marcou 15 gols.

Pré-temporada

O Paysandu, novo time de Gabriel Bispo, começou oficialmente a pré-temporada 2024 na última quinta-feira (14). Estão em Belém os seguintes jogadores: Claudio Vitor, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira (goleiros); Lucas Maia, Naylhor, Paulão, Wanderson e Carlão (zagueiros); Edílson (lateral-direito); Geferson (lateral-esquerdo); João Vieira, Netinho e Val Soares (volantes); Juninho e Robinho (meias); Roger, Vinícius Leite e Leandro (atacantes).

Gabriel Bispo, assim como os jogadores Diogo Silva (goleiro), Bryan (lateral-direito) e Hyuri (atacante), que continuam de férias conforme o período estabelecido por lei, devem chegar à capital paraense após o Natal.