Executivo do Ceará fala sobre contratação de Nicolas pelo Paysandu: ‘nada está fechado’

"Não há nada fechado". Foi o que disse o executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, quando perguntado sobre a saída de Nicolas do Vozão. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio CBN de Fortaleza, o dirigente avisou que o atacante ainda tem contrato com o clube alvinegro, mas que a agremiação não vai dificultar uma possível transferência.

Na última quarta-feira (12), uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal assegurou que Nicolas estava fechado com o Paysandu para a próxima temporada. Além do atacante, que é xodó da torcida bicolor por uma passagem marcante há alguns anos, a fonte revelou que o Papão já está acordado com o zagueiro Vanderson, que estava no América-MG.

Em entrevista à Rádio CBN, Drubscky disse que, caso haja uma proposta oficial, o clube está disposto a negociar.

“Se for algo que o Ceará entenda que seja bom, para o clube em um primeiro momento e em um segundo momento para o jogador, a gente não teria problemas em escutar, negociar”, disse.

Nicolas e o Paysandu

A novela envolvendo o nome do atleta se arrasta há meses. O presidente do clube, Maurício Ettinger, nunca escondeu o desejo de repatriar o atacante que defendeu o Papão por três temporadas, até a metade de 2021. Depois disso ele foi para o Goiás, permanecendo por três temporadas, até seguir para o Ceará, com quem estava em processo de finalização de contrato.

Nicolas tem 34 anos e na temporada de 2023 disputou 22 partidas pelo Goiás, divididas entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Copa Verde. No segundo semestre rumou ao Ceará, para mais 31 partidas pela Série B. No primeiro semestre marcou oito gols e deixou o segundo com mais três. A última vez em que esteve em campo foi no último dia 25 de novembro, na derrota por 3 a 1 para o Juventude, pela Série B.