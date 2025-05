Recuperado, Borasi vira opção no Paysandu contra o Criciúma, pela Série B

Paysandu e Criciúma fazem um jogo importantíssimo na próxima segunda-feira (28), às 21 horas, pela 10ª rodada da Série B. Em campo, dois times que precisam, a todo custo, garantir três pontos para respirar na competição e afastar o fantasma do rebaixamento. Hoje o Papão é o lanterna da Série B, com quatro pontos, enquanto o Tigrão é o penúltimo, com seis.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Nesta sexta-feira (30), o time realizou um treino apronto no CT Raul Aguilera, onde o técnico Luizinho Lopes fez alguns ajustes no time, além de definir a base que entra em campo no retorno à Curuzu. Para o atacante Borasi, que está de volta desde a rodada anterior, o reencontro com a Fiel será uma oportunidade única para que o time consiga, enfim, vencer a primeira na Série B.

"É sempre bom jogar em casa. o time gosta de jogar aqui, tem a torcida perto e o campo parece menor. Isso deixa o jogo mais difícil para eles e mais fácil para nós", disse o atacante, que veio para o Paysandu em julho do ano passado, do São Luiz-RS, emprestado pelo Sarmiento de Junín, da Argentina. Borasi tem mais um mês de contrato com o clube, mas, segundo a diretoria e o próprio atleta, que admitiu ter recebido proposta de outro clube, seu destino está selado na Curuzu.

VEJA MAIS

"Eu recebi propostas de outro time, mas sempre quis ficar aqui, quero renovar e já estava mais perto disso. Já está tudo certo e só falta assinar", explica. Após vários meses de reforma, o argentino acredita que a casa bicolor poderá, com a força da torcida, provocar a mudança que o elenco projeta: vencer a primeira e embalar na competição.

"Estou muito ansioso para jogar novamente na Curuzu, estar na nossa casa, onde espero fazer um grande jogo e conseguir essa vitória importante para o Paysandu. Vimos o gramado, mas ainda não treinamos. Deu para perceber que está muito bom e vai nos ajudar a apresentar um bom futebol", encerra.