Novo executivo do Remo, Marcos Braz chega a Belém na próxima semana, diz clube

O Remo anunciou neste sábado (31) a contratação de Marcos Braz, ex-vice-presidente do Flamengo, para o cargo de executivo de futebol — vaga deixada após a saída de Sérgio Papelin. Em nota, o clube azulino informou que o novo dirigente desembarcará em Belém na próxima terça-feira (3).

No comunicado de anúncio, o Remo afirmou que o executivo iria a Maceió, em Alagoas, para acompanhar o duelo entre o Leão Azul e o CRB-AL. No entanto, por conta de um "imprevisto", o dirigente não poderá estar presente na partida. A chegada de Braz à capital paraense está confirmada para a terça-feira.

"Por conta de um imprevisto, o executivo Marcos Braz não irá mais para Maceió. O executivo chega a Belém na terça-feira (3)", informou o clube.

Marcos Braz assume o posto deixado por Sérgio Papelin, que retornou ao Fortaleza. O nome do ex-dirigente do Flamengo era o mais cotado para a função, embora as negociações tenham passado por altos e baixos. Segundo fontes ligadas ao clube, o nome do empresário não era unanimidade na diretoria azulina.

Apesar disso, um acordo foi selado, e Braz chega para dar continuidade ao trabalho iniciado por Papelin. Atualmente, o Remo vive um bom momento na Série B do Brasileirão, ocupando a vice-liderança da tabela. No cargo, Marcos terá um papel fundamental na contratação de reforços e no fortalecimento do futebol azulino.