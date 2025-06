Com mudanças na defesa e Vizeu no ataque, Remo é escalado para duelo contra o CRB; veja

O Remo está definido para o jogo de logo mais, contra a equipe do CRB, pela 10ª rodada da Série B. Daniel Paulista promoveu mudanças no esquema tático, saindo de três para dois zagueiros, além de trocas no meio-campo e ataque, com o retorno de Felipe Vizeu. Os dois times jogam a partir das 18 horas, direto do estádio Rei Pelé, em Maceió.