Remo informa que investiga denúncia de ingressos duplicados em partidas no Mangueirão

O Remo está investigando uma denúncia de evasão de ingressos em partidas do clube no Estádio Mangueirão, em Belém. Por meio de uma nota enviada ao Núcleo de Esportes de O Liberal, no início da tarde desta segunda-feira (2), o Leão afirmou que há registros de ingressos duplicados e que o caso foi encaminhado às autoridades policiais, que também apuram o ocorrido.

"Desde que surgiram os registros de bilhetes duplicados e ingressos falsificados, o Clube do Remo tomou todas as providências, tanto internas quanto em relação à colaboração com as autoridades policiais responsáveis pela investigação, de modo a agilizar a identificação e responsabilização dos autores e responsáveis", informou o clube, por meio de nota.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes da investigação e aguarda retorno.

Evasão de ingressos

A evasão de ingressos no estádio refere-se à prática de burlar os sistemas de controle de acesso para entrar sem ter pago o ingresso, ou utilizar ingressos falsos ou desviados. Segundo apuração da reportagem, o esquema ocorria no processo de gerenciamento dos bilhetes dos jogos do Remo.

Cada ingresso contém um código de registro, no entanto, alguns desses números eram duplicados. Vale destacar que o Remo tem um contrato com uma empresa para gerenciar a venda e controle dos ingressos.

Esse processo pode explicar os recorrentes problemas nas catracas do Mangueirão antes dos jogos do Leão Azul. Em quase todas as partidas da equipe no estádio, torcedores enfrentam dificuldades para passar nas roletas, o que causa grandes filas.