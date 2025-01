Remo se pronuncia após relatos de problemas na entrada de torcedores no Mangueirão

O Clube do Remo inaugurou o Campeonato Paraense 2025 no último sábado (18/01) e enfrentou o São Francisco pela 1ª rodada da competição, no Estádio do Mangueirão. No entanto, apesar da goleada por 5 a 0 sobre o rival santareno, alguns torcedores azulinos não viveram momentos tão agradáveis no local. Isso porque as catracas de entrada do estádio apresentaram problemas na chegada da torcida, causando tumultos.

Segundo relatos nas redes sociais, os equipamentos não estavam lendo os QR Codes dos ingressos, o que impedia a liberação da entrada. Com isso, grandes filas se formaram, além de discussões e brigas entre torcedores, enquanto a partida já estava em andamento.

Para esclarecer a situação, o Remo se pronunciou, em nota, nesta segunda-feira (20/01), afirmando que realizou uma reunião com os responsáveis pela administração dos setores do estádio para identificar e resolver as falhas antes do próximo jogo do Leão em Belém. Leia a nota na íntegra:

“Apesar de toda a alegria pela vitória na estreia, o Clube lamenta os transtornos no acesso dos torcedores ao estádio. Por meio de relatos e imagens que circulam nas redes sociais, uma reunião foi realizada ainda no sábado no próprio local, assim como no domingo (19), com os profissionais responsáveis por cada setor, a fim de identificar onde ocorreram as falhas e iniciar um planejamento para o próximo jogo em Belém. De imediato, ficou definido que haverá um portão específico para cada setor, como cadeira, camarote, arquibancada e sócio-torcedor. Paralelamente, o Clube pede que todos fiquem atentos aos canais de comunicação do Remo para informações relacionadas a gratuidades, com o objetivo de evitar transtornos nas catracas, bem como a entrada mais cedo nas dependências do Mangueirão. O torcedor é o nosso bem mais precioso, e não faltará esforço para oferecer o melhor ao Fenômeno Azul.”

Por enquanto, não há previsão para o Leão voltar a jogar no Mangueirão, já que a próxima partida em casa, contra o Capitão Poço, válida pela 4ª rodada do Parazão, está marcada para ocorrer no Estádio do Baenão. Já o próximo jogo do Remo será fora de casa, contra o Caeté, no Estádio Francisco Paulo Tavares Silva, em Augusto Corrêa, no próximo domingo (26/01), às 15h30.